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מפגש מרגש

"הוא נראה כמו ילד קטן": הסוד  שטראמפ חשף בפני שורדות השואה 

חמש שורדות שואה הצליחו להמיס את ליבו של הנשיא טראמפ בשיחה יוצאת דופן שחשפה צדדים לא מוכרים שלו | מתיאורי המראה המפתיעים של בכירי הממשל ועד לחשיפת סוד על עזרה כספית קריטית להצלת ילדים (חדשות בעולם)

טראמפ ושורדות השואה בחדר הסגלגל (צילום: הבית הלבן)

באירוע יוצא דופן ומרגש בחדר הסגלגל, אירח נשיא ארצות הברית, , חמש שורדות שואה למפגש אישי וממושך.

המפגש, שאורגן על ידי ארגון "נחת" אחר תכנון ארוך, נועד לכבד את הניצולות ולהדגיש את מחויבותו של הנשיא למאבק באנטישמיות ושימור זיכרון השואה לדורות הבאים.

בין הניצולות הייתה גברת בלאו מבורו פארק, שתיארה חוויה "מרגשת עמוקות". בלאו חלקה את רשמיה מהנוכחים בחדר: היא ציינה בהתפעלות כי הנשיא טראמפ נראה "אפילו טוב יותר במציאות", והעירה בחיוך על מזכיר המדינה מרקו רוביו כי הוא נראה "כמו ילד קטן". מלבד הנשיא, הניצולות פגשו גם את חתנו, ג'ארד קושנר, והתרשמו מאוד מיופיו של החדר הסגלגל.

אחד הרגעים המרתקים ביותר במפגש התרחש כאשר עלה נושאם של ארבעה ילדים שנזקקו למימון דחוף לטיסה לטיפול רפואי מיוחד. אחת הניצולות הזכירה שהמשפחה פנתה לבית הלבן לעזרה, וטראמפ שאל מי לדעתה כיסה את העלויות. ואז הוא חשף: "זה הייתי אני".

במהלך השיחה, ביקש הנשיא מהנשים לתאר את התלאות שעברו וכיצד הצליחו לשרוד. גברת בלאו ניצלה את המעמד כדי לבקש מהנשיא: "תמיד תשמור את ישראל במחשבותיך", וטראמפ השיב לה מיד: "כמובן, כמובן, גברתי".

לפני שנפרדו, העניק הנשיא לכל אחת מהשורדות מטבע נשיאותי משולחנו האישי. כשנשאלה גברת בלאו מה תעשה עם המזכרת, היא צחקה ואמרה שהיא עדיין לא בטוחה, תוך שהיא מציינת בהומור: "זה לא מטבע של 'רבי'". המפגש הסתיים בברכות לבריאות ואריכות ימים שהרעיפו הנשיא וצוות הבית הלבן על הניצולות הגיבורות.

דונלד טראמפהבית הלבןג'ארד קושנרמרקו רוביושורדי שואה

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