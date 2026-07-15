קנדה מתמודדת עם עונת שריפות יער קשה נוספת, כאשר שריפות ענק בוערות במספר מחוזות במדינה. הדליקות משתוללות במיוחד באלברטה, ססקצ'ואן, מניטובה ובחלקים מאונטריו.
תנאי מזג אוויר חמים, יבשים ורוחניים הניעו התפשטות מהירה של האש ברחבי האזורים הללו. המצב אילץ אלפי תושבים להתפנות מבתיהם, בזמן שצוותי הכיבוי ממשיכים במאמצים לבלום את מוקדי האש הרבים.
העשן הסמיך שעולה מהשריפות השפיע באופן ניכר על איכות האוויר באזורים נרחבים. זיהום האוויר מורגש היטב בחלקים שונים של קנדה וכן באזורים בצפון ארצות הברית.
אחד הרגעים הדרמטיים ביותר באירועים אלו תועד בסרטון וידאו שהפך לוויראלי ברשת. בתיעוד נראית רכבת משא אשר ממשיכה בנסיעה מהירה בתוך אזור אפוף להבות ועשן כבד.
הרכבת המשיכה במסלולה דרך שריפת היער הפעילה בזמן שהאש בערה משני צידי מסילת הברזל. מפעילי הרכבות משאירים לעיתים את הרכבות בתנועה באזורים פגועים כאשר הדבר נחשב בטוח, תחת ניטור צמוד.
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