"אולי זה יקח אותנו" תיעוד מטורף רגע לפני אסון: קטר הרכבת מוקף להבות בלב היער הבוער קטר רכבת באונטריו קנדה נקלע לסיטואציה מלחיצה במיוחד כאשר חצה יער אפוף בלהבות | הנוכחים בקטר נשמעים בלחץ מהסיטואציה שלא ברור כיצד נקלעו אליה | צפו בתיעוד המטורף מקנדה (חדשות)