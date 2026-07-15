קואליציית הממשלה של ראש הממשלה ג'ורג'יה מלוני ספגה מפלה דרמטית ומביכה במיוחד במהלך הצבעה גורלית אמש (שלישי) על חוק הבחירות החדש בפרלמנט האיטלקי.

המהלך שנועד להעניק לממשלה יתרון פוליטי משמעותי לקראת הבחירות הבאות התרסק ברגע האחרון והותיר את המערכת הפוליטית כולה בסערה חסרת תקדים.

​ההצבעה החשאית בבית הנבחרים הוכרעה על חודו של קול בודד כאשר 188 חברי פרלמנט הצביעו נגד התיקון לעומת 187 תומכים בלבד. התוצאה המדהימה חשפה סדקים עמוקים בקואליציה של מלוני והוכיחה כי חברים מתוכה ניצלו את החשאיות כדי להצביע נגד עמדת המנהיגה.

​באולם המליאה התפרצה מהומה אדירה כאשר נציגי האופוזיציה החלו לחגוג את הניצחון המפתיע תוך שהם מכריזים כי הממשלה איבדה לחלוטין את הרוב שלה ואינה שולטת עוד בפרלמנט.

חבר הפרלמנט ריקארדו מאג'י תקף בחריפות והצהיר כי למלוני "אין יותר את המספרים" הדרושים להעברת חוקים במדינה.

​המכה הפוליטית הקשה הזו מצטרפת לשורה של קשיים עבור ראש הממשלה לאחר שבחודשים האחרונים כשלה הממשלה גם בניסיונה להעביר משאל עם על הרפורמה במערכת המשפט. כעת נאלצת הממשלה להתמודד עם מציאות שברירית וסוערת שעלולה לאיים על יציבותה המשילותית של הקואליציה כולה.