לא רק ילדים: נהג חזר לרכב הלוהט וגילה זירת אסון

כמו זירת אסון ( צילום: מסך )

המקרה המבהיל התרחש השבוע בניו ג'רזי, שם מטען נייד שהושאר בתוך מכונית שחנתה תחת השמש הקופחת התפוצץ בעוצמה. כאשר הטמפרטורות בתוך הרכב נוסקות במהלך הקיץ, סוללות הליתיום הופכות למטען נפץ של ממש ואינן עניין של מה בכך.

בעקבות התיעוד שהופץ, מומחים וגולשים כאחד מזהירים: לעולם אל תשאיר סוללות או מטענים ניידים בתוך רכב חם.

נהג שכח מטען בתוך בתוך הרכב - צילום: רשתות חברתיות נהג שכח מטען בתוך בתוך הרכב | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:11