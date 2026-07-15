לא רק ילדים: נהג חזר לרכב הלוהט וגילה זירת אסון

המקרה המבהיל התרחש השבוע בניו ג'רזי, שם מטען נייד שהושאר בתוך מכונית שחנתה תחת השמש הקופחת התפוצץ בעוצמה. כאשר הטמפרטורות בתוך הרכב נוסקות במהלך הקיץ, סוללות הליתיום הופכות למטען נפץ של ממש ואינן עניין של מה בכך.
בעקבות התיעוד שהופץ, מומחים וגולשים כאחד מזהירים: לעולם אל תשאיר סוללות או מטענים ניידים בתוך רכב חם.
הסכנה אינה מוגבלת רק למטענים ניידים; גולשים ברשתות החברתיות הזכירו כי מכשירים יומיומיים רבים המכילים סוללות ליתיום נמצאים בסיכון, ביניהם: מצלמות דרך, סיגריות אלקטרוניות, אוזניות אלחוטיות, רמקולים של בלוטות' ואפילו שעוני בריאות חכמים.
מעבר למוצרי אלקטרוניקה, היו מי שהזכירו כי גם חפצים תמימים לכאורה, כמו בקבוק מים, עלולים להוות סכנה אם יושארו ברכב תחת שמש ישירה.
הקיץ הנוכחי מוכיח שוב כי תא הנוסעים הסגור הופך לחממה קטלנית, וכל פריט המכיל סוללה הופך לסיכון בטיחותי ממשי שיכול להיגמר בנזק כבד לרכוש ואף בנפש.
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