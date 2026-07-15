כיכר השבת
קיץ חם לוהט

לא רק ילדים: נהג חזר לרכב הלוהט וגילה זירת אסון

שמש יוקדת וטמפרטורות קיצון הופכות את תא הנוסעים למלכודת אש מסוכנת | אירוע מחריד בניו ג'רזי מוכיח: טעות של רגע עלולה להסתיים בפיצוץ שיהרוס לכם את המכונית (חדשות בעולם)

כמו זירת אסון (צילום: מסך)

המקרה המבהיל התרחש השבוע בניו ג'רזי, שם מטען נייד שהושאר בתוך מכונית שחנתה תחת השמש הקופחת התפוצץ בעוצמה. כאשר הטמפרטורות בתוך הרכב נוסקות במהלך הקיץ, סוללות הליתיום הופכות למטען נפץ של ממש ואינן עניין של מה בכך.

בעקבות התיעוד שהופץ, מומחים וגולשים כאחד מזהירים: לעולם אל תשאיר סוללות או מטענים ניידים בתוך רכב חם.

נהג שכח מטען בתוך בתוך הרכב
נהג שכח מטען בתוך בתוך הרכב| צילום: צילום: רשתות חברתיות

הסכנה אינה מוגבלת רק למטענים ניידים; גולשים ברשתות החברתיות הזכירו כי מכשירים יומיומיים רבים המכילים סוללות ליתיום נמצאים בסיכון, ביניהם: מצלמות דרך, סיגריות אלקטרוניות, אוזניות אלחוטיות, רמקולים של בלוטות' ואפילו שעוני בריאות חכמים.

מעבר למוצרי אלקטרוניקה, היו מי שהזכירו כי גם חפצים תמימים לכאורה, כמו בקבוק מים, עלולים להוות סכנה אם יושארו ברכב תחת שמש ישירה.

הקיץ הנוכחי מוכיח שוב כי תא הנוסעים הסגור הופך לחממה קטלנית, וכל פריט המכיל סוללה הופך לסיכון בטיחותי ממשי שיכול להיגמר בנזק כבד לרכוש ואף בנפש.

קיץשכחת ילדים ברכבסוללות ליתיוםמטענים ניידיםבטיחות ברכב
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר