בית הנבחרים של ארצות הברית אישר ברוב מוחץ הצעת חוק אשר תהפוך את שעון הקיץ לקבוע ותבטל את הנוהג הקיים מאז שנות השישים של המאה הקודמת להחליף את השעונים פעמיים בשנה. ההצעה עברה ברוב של 308 מתנגדים מול 117 תומכים, והיא מועברת כעת להכרעת הסנאט.

​הנשיא דונלד טראמפ קרא שוב ושוב לסיים את החלפת השעונים הדו-שנתית והביע תמיכה חזקה במהלך. מהבית הלבן נמסר כי אישור החוק "יבטל את הזמן, הטרחה והעלות הכרוכים בהחלפת שעונים פעמיים בשנה, ויחסוך לאמריקאים מאות מיליוני דולרים בערך מדי שנה."

​מנגד, הצעת החוק נתקלת בהתנגדות מצד מספר סנטורים, ובהם הרפובליקני טום קוטון מארקנסו, הטוענים כי שעון קיץ קבוע יוביל לבקרים חשוכים מאוד בחורף ויאלץ ילדים לצעוד לבתי הספר בעלטה. ביום שני האחרון דחה בית הנבחרים הצעה חלופית שהייתה הופכת דווקא את שעון החורף לקבוע.

​גם תעשיית התעופה מביעה חשש מהשינוי הצפוי. מאיגוד חברות התעופה הגדולות בארצות הברית נמסר כי לחוק יהיו "השלכות ניכרות על התעופה, כולל שיבושים לנוסעים, מיקום צוותים ומטוסים, ובעיות קישוריות מקומיות ובינלאומיות... כל שינוי ידרוש לוח זמנים ליישום המשקף את הסיבוכים הגלובליים הללו."

​ארצות הברית כבר התנסתה בשעון קיץ קבוע במהלך מלחמת העולם השנייה ופעם נוספת בשנת 1974 בניסיון לחסוך באנרגיה, אך המהלך בוטל במהירות בשל חוסר שביעות רצון ציבורית. כיום, המדינות הוואי ואריזונה אינן משתתפות בהסדר שעון הקיץ ויוכלו להמשיך להחריג את עצמן ממנו.

​תומכי החוק מדגישים כי החלפת השעונים פוגעת באיכות השינה, מגבירה את תאונות העבודה ותורמת לעלייה בתאונות הדרכים, בעוד ששעון קיץ קבוע יעודד את הפעילות הכלכלית. חבר בית הנבחרים הדמוקרטי פרנק פלון ציין כי הרגלי הנסיעה לעבודה השתנו וכיום הרבה פחות ילדים הולכים ברגל לבתי הספר, והוסיף כי "הגיע הזמן לסיים סוף סוף את התהליך של קפיצה קדימה וחזרה אחורה," כדבריו.

יצוין כי גם בישראל נשקלה בעבר האפשרות לבטל את שעון החורף מה שהיה מאריך את שעות היום במהלך חודשי החורף, אולם עד כה החוק לא קודם.