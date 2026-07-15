בשבוע שעבר, דווח על נוסע בטיסת חברת ריינאייר שנשאב החוצה מחלון המטוס, ואך בנס לא נפלט ממנו לאחר שהיה חגור בחגורה.

בסוכנות הידיעות 'רויטרס' הצליחו לאתר את אשתו של הנוסע, שתיארה בציוריות את הרגעים המחרידים.

הנוסע הסרבי בן ה-61 עדיין מאושפז בבית החולים אהפה בסלוניקי כשהוא סובל מפציעות קשות בצווארו ובידו, לצד כוויות קור וחיכוך עמוקות, בעקבות התקרית האווירית החריגה שבה נשאב בחלקו אל מחוץ למטוס נוסעים של חברת ריינאייר.

לפי העדויות, הרוחות העזות בגובה אלפי רגלים איימו לקרוע את הנוסע ממושבו לאחר שחלון תא הנוסעים התנתק באחת, והוא ניצל ממוות בטוח רק בזכות תושייתם של רעייתו ונוסעים נוספים שנאבקו בכוח המשיכה וברוח המקפיאה כדי למשוך אותו בחזרה אל המטוס.

רעייתו של הפצוע, סבטלנה מקסימוביץ', שיחזרה בחרדה את הרגע שבו השקט של הטיסה לעבר גרמניה הפך לסיוט מתמשך, ותיארה כי "מעולם לא שמעתי דבר חזק יותר בחיי לפני כן. פשוט הסתובבתי אז וראיתי שחלק מגופו כבר יצא אל מחוץ לחלון" כאשר ראשו וזרועו הימנית תלויים בין שמים וארץ".

לאחר שרעש ההתפוצצות העז פילח את חלל המטוס והוביל לנפילת מסכות החמצן, הציפו צרחות פאניקה את התא המופחת בלחץ, ורק שרשרת ידיים של נוסעים אמיצים שהחזיקו בזרועו של הנוסע מנעה ממנו להיעלם אל תוך השמים הפתוחים.

כאשר הצליחו הנוסעים להחזיר את הגבר אל מושבו והמטוס החל בצלילת חירום חזרה לכיוון יוון, נחשפו פציעותיו הקשות של הבעל, ורעייתו נאלצה להעניק לו טיפול ראשוני תחת לחץ עצום בתוך תא נוסעים רועש ומבוהל.

האישה סיפרה בדמעות על הרגעים שבהם ניסתה לסייע לבעלה הפצוע בתוך האנדרלמוסיה, ונזכרה כי "פניו היו מעוותות לחלוטין, היה דם בכל מקום ואוזניו, עיניו, אפו היו מעוותים לחלוטין" בזמן שהיא מנסה להצמיד לפניו את מסכת החמצן.

בזמן שהבעל ממשיך להילחם על שיקומו בבית החולים היווני, בני הזוג כבר שכרו יועץ משפטי מתוך כוונה לדרוש תשובות ברורות על המחדל הבטיחותי החמור, ומקסימוביץ' הוסיפה בכאב כי "ההשלכות נותרו עבורו ועבורי. כיצד אנו הולכים להירפא וכמה זמן הטיפול הזה יימשך ובאיזה אופן, אנו נראה".

חקירת האירוע מתמקדת כעת בחשד כי שבר מתכת שמקורו במנוע המטוס התפרק במהלך הטיסה, עף לעבר גוף המטוס וניפץ את החלון הסמוך למושבו של הנוסע, דבר שהוביל לירידת הלחץ המהירה והמסוכנת.

חברת התעופה אישרה כי החלון אכן התנתק במהלך הטיסה אך בחרה שלא למסור פרטים נוספים, בזמן שצוותי חקירה בינלאומיים מארצות הברית ומאירופה מנסים לפענח את נסיבות הכשל המבני החמור שהותיר את המטוס מקורקע על אדמת יוון.