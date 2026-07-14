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"רד מהמטוס": משפט אחד על חולצתו של פלסטיני חולל מהומה 

נוסע פלסטיני אולץ להחליף חולצה עם כיתוב נגד ישראל בטיסת יונייטד | החברה לא חזרה בה: "לבוש פוגעני" (בעולם)

נוסע מחברת יונייטד איירליינס טוען כי אולץ להחליף חולצה לפני עלייתו לטיסה מארצות הברית, לאחר שאנשי הצוות קבעו כי הכיתוב שעליה פוגעני.

סם סעדה, ממוצא פלסטיני, סיפר כי לבש חולצה שעליה נכתב: "הפצצת ילדים אינה הגנה עצמית". לדבריו, זמן קצר לאחר שהתיישב במטוס ניגש אליו מפקח ואמר: "הדיילת מצאה את החולצה שלך פוגענית. יש לך שתי אפשרויות – להחליף חולצה או שתרד מהטיסה".

סעדה אמר כי בחר להחליף חולצה כדי להגיע לביתו, אך תיאר את האירוע כ"משפיל" וטען שאיש לא הסביר לו כיצד הכיתוב מפר את מדיניות החברה. לאחר הנחיתה נאמר לו, לדבריו, כי נוסעים אחרים התלוננו והרגישו לא בטוחים.

יונייטד איירליינס אישרה כי הנוסע אכן טס לאחר שהחליף את חולצתו, ומסרה: "זה כל מה שיש לנו לשתף". החברה ציינה כי בהתאם לתקנון שלה היא רשאית לסרב להטיס נוסעים שלבושם נחשב מגונה, בוטה או פוגעני.

סעדה הגיש תלונה למשרד התחבורה האמריקני, והארגון שייצר את החולצה טען כי מדובר ב"מסר של שלום, לא באיום", והדגיש: "החולצה לא אמרה 'יש לי פצצה', אלא 'הפצצת ילדים אינה הגנה עצמית'".

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