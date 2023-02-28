גניבת רכב על ידי פלסטינים הסתיימה במוות של אחד הגנבים כאשר הגנבים תקפו באלימות את בעלי הרכב הישראלים | בשלב מסוים נשקפה סכנת חיים ממשית לאחד מבעלי הרכב והוא ירה באמצעות נשקו באחד הגנבים, מותו נקבע במקום (משטרה)
רב פקד ישראל אביב, מפקד השירות הקהילתי במשטרה, בריאיון מיוחד בתוכנית הכלכלית בעקבות גל הטרור • "כל זוג עיניים בוחנות, שיכול לאתר ולגדוע את הפיגוע הבא חשוב לנו שיתנדב" • איך ניתן להתנדב, מה נדרש ומי לא יכול? • וגם, ההיערכות של המשטרה לפורים (הכלכלית)
ראיון אקטואלי ומעשי עם יו"ר עמותה לקידום הנשק בישראל • האם אנחנו שמים פלסטר במקום לטפל בשורש הבעיה - הנשק במגזר הערבי? • האם ריבוי כלי נשק לא עלול לגרור אסונות כמו בארה"ב? • וגם איך בוחרים נשק, כמה הוא עולה ומה התהליך הארוך בדרך אליו • צפו (הכלכלית)
הפיגוע הנורא בליל שבת בירושלים, העלה לסדר יום את הצורך של האזרחים להגן על עצמם. היום ב'כלכלית' נדון על הסכנות והאתגרים ולמה לא לחשוב פעמיים לפני הוצאת רישיון • מחאת ההייטק ושביתת הרופאים - כל המספרים והנתונים וראיון עם פרופסור למשפט מבר אילן • וגם, מה דעתכם על כוונת הממשלה לסגור את תאגיד השידור הציבורי | צפו בתוכנית (הכלכלית)
הנאשם זוכה בבית משפט השלום ברמלה מעבירה של החזקת סכין למטרה לא כשרה, לאחר שנקבע כי עוכב ותושאל שלא כדין, מבלי שהודיעו לו שהוא זכאי לשמור על זכות השתיקה ולהיוועץ עם עורך דין. ערעור שהגישה המדינה על הזיכוי נדחה באחרונה (משפט)
מעוטרים בסימנים כחולים ואדומים בכל מיני מקומות בגוף, אמרתי למי שהיה האויב שלי וגם האחראי הראשי למרבית החבלות על גופי, שבשביל שאדם ייקח לידיו נשק ויירה באדם מולו חייבים להתקיים אחד משני גורמים מקדימים: הגנה עצמית או שנאה. בלי אחד מאלו אתה לא יכול לירות * שאני אירה בחייל שמולי?