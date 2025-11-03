אירוע חריע אירע הלילה סמוך לצומת הזית בגזרת הר חברון, כאשר שני פלסטינים גנבו רכב של אזרח ישראלי, לאחר שהרכב נתקע במקום. כאשר בעל הרכב הגיע למקום יחד עם חברו, השניים והבחינו במשאית מנוף שמעמיסה את רכבם, וכאשר הם התקרבו למשאית הגנבים תקפו אותם באלימות.

בשלב מסוים נשקפה סכנת חיים ממשית לאחד מבעלי הרכב והוא ירה באמצעות נשקו באחד הגנבים, מותו נקבע במקום. הגנב השני ניסה להימלט כשהוא גורר בכוח את הישראלי הנוסף עם המשאית, אך האזרח הצליח להשתחרר ונפצע קל.

בהודעת המשטרה נמסר: "הלילה, התקבל דיווח במשטרת ישראל על ירי בשטח פתוח סמוך לצומת הזית שבגזרת הר חברון.

כוחות משטרה וצה״ל שהוזנקו למקום איתרו שני אזרחים ישראלים אשר מסרו כי במהלך ניסיונם לפנות את רכבם שנתקע לאחר תאונה מוקדמת יותר, הבחינו במשאית מנוף המעמיסה את הרכב. האזרחים אשר הבחינו שרכבם נגנב, ניגשו לעבר החשודים ואלה תקפו אותם באלימות פיזית.

מחקירה ראשונית עולה כי בשעה שנשקפה סכנה לחייו, ביצע אחד האזרחים ירי לעבר החשוד ופגע בו. מותו של החשוד נקבע במקום על ידי גורמי רפואה. אחד החשודים נהג המשאית גרר בכוח את האזרח השני תוך ניסיון להימלט מהמקום עם הרכב הגנוב על גבי המשאית. האזרח הצליח להיחלץ לאחר מאבק ונפצע באורח קל.

בהמשך, אותר הרכב באזור, בתום סריקות מהירות ובהכוונת תחנת חברון. חשוד נוסף שתקף את האזרח השני באירוע נמלט וכוחות המשטרה פועלים לאיתורו. החקירה בתחנת חברון מרחב יהודה במחוז ש"י נמשכת".