"נחצו כל הקווים"

תיעוד מהמהומות בירושלים: השוטר מחזיק בידו רימון הלם - ואז משליך אותו בסמוך 

המהומות שהתרחשו בשעות אחר הצהריים בירושלים שברו שיאים חדשים משני הצדדים, כאשר המשטרה עשתה לראשונה מזה זמן רב שימוש ברימוני הלם לאחר אישור ממפקד המחוז, במקביל הקיצוניים הפכו והשחיתו ניידות משטרה | בתיעוד שהגיע ל'כיכר השבת' נראה שוטר מהלך בסמוך למתעד ומשליך רימון הלם ממרחק קצר, אחד הנוכחים במקום נפגע קל (חדשות, משטרה) 

תיעוד מזריקת רימון ההלם (צילום: באדיבות המצלם ל'כיכר השבת')

במהומות שהתרחשו היום (חמישי) ברחוב חנה בירושלים בין שוטרים למפגינים חרדים נחצו קווים חמורים, בין היתר בכך ש עשתה לראשונה מזה זמן רב שימוש ברימוני הלם כלפי מפגינים חרדים.

במקביל, מפגינים קיצוניים השחיתו ואף הפכו ניידות משטרה, השליכו אשפה מגגות ומרפסות ומספר שוטרים נפגעו באירוע ונזקקו לטיפול רפואי.

בתיעוד שהגיע לידי 'כיכר השבת' נראה שוטר ממרחק קצר מהאדם שתיעד את האירוע, בעוד הוא מחזיק בידו רימון הלם, ולאחר שניות משליך אותו לקרקע לא הרחק מחרדים שעמדו במקום.

בשיחה עם 'כיכר השבת' אמר בעל הסרטון כי "השוטר הזה זרק עליי עכשיו רימון כשבסך הכל עמדתי וצילמתי את האלימות שלו קיבלתי רסיסים מההדף ברגל, ב״ה אני בסדר".

יצוין כי בתיעוד נראה הרימון מושלך לעבר הקרקע ולא לעבר המצלם בעצמו.

בתיעוד אחר נראה שוטר עושה שימוש במטול רימונים לצורך ירייתם לעבר המפגינים, כלי ששמור בדרך כלל לאירועי הפס"ד במזרח ירושלים ולא לחברה החרדית.

גורם במשטרה סיכם את האירוע ואמר בקצרה: "נחצו כל הקווים".

3
בהצלחה לשני הצדדים
יוסף
2
החרדים לא ילכו כצאן לטבח
ישי
1
נפלתם על הראש????????? מה זה צריך להיות????????????????? איפה בן גביר????? תיזהר שלא יעלמו לך הבוחרים
מידי
שיזהרו הקיצוניים שלא יעלמו להם הזכויות שלהם (אם יש)
ב.ח

