במהומות שהתרחשו היום (חמישי) ברחוב חנה בירושלים בין שוטרים למפגינים חרדים נחצו קווים חמורים, בין היתר בכך שהמשטרה עשתה לראשונה מזה זמן רב שימוש ברימוני הלם כלפי מפגינים חרדים.

במקביל, מפגינים קיצוניים השחיתו ואף הפכו ניידות משטרה, השליכו אשפה מגגות ומרפסות ומספר שוטרים נפגעו באירוע ונזקקו לטיפול רפואי.

בתיעוד שהגיע לידי 'כיכר השבת' נראה שוטר ממרחק קצר מהאדם שתיעד את האירוע, בעוד הוא מחזיק בידו רימון הלם, ולאחר שניות משליך אותו לקרקע לא הרחק מחרדים שעמדו במקום.

בשיחה עם 'כיכר השבת' אמר בעל הסרטון כי "השוטר הזה זרק עליי עכשיו רימון כשבסך הכל עמדתי וצילמתי את האלימות שלו קיבלתי רסיסים מההדף ברגל, ב״ה אני בסדר".

יצוין כי בתיעוד נראה הרימון מושלך לעבר הקרקע ולא לעבר המצלם בעצמו.

בתיעוד אחר נראה שוטר עושה שימוש במטול רימונים לצורך ירייתם לעבר המפגינים, כלי ששמור בדרך כלל לאירועי הפס"ד במזרח ירושלים ולא לחברה החרדית.

גורם במשטרה סיכם את האירוע ואמר בקצרה: "נחצו כל הקווים".