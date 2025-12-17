​שתי נהגות פונו לבית החולים ביום שני בערב לאחר שרכביהן התנגשו בערימות חול שהוצבו על כביש מהיר בדרום-מערב צרפת.

האירוע התרחש סמוך לשעה 18:30 בכביש המהיר A63, באזור מחלף 25 ליד ססטס, בקטע דרך שהיה סגור לתנועה בעקבות מחאת חקלאים.

​מחקירת המקרה עולה כי שתי הנשים, עובדות בתחנת דלק מקומית, ביקשו לשוב לביתן בבורדו. הן עברו דרך מנהרה המקשרת בין צדי אזור המנוחה הסמוך ונכנסו עם רכביהן אל נתיבי האוטוסטרדה, למרות שהגישה למקום נאסרה בשל חסימות שהציבו פעילי ארגון חקלאי.

​על פי תיעוד מהזירה, המכונית הראשונה פגעה בעוצמה בסוללת חול שהונחה על הכביש והתהפכה. זמן קצר לאחר מכן, הגיע הרכב השני והתנגש במכונית שהתהפכה. כוחות הצלה שהוזעקו למקום חילצו את שתי הנהגות, בנות 38 ו-41. מצבה של אחת מהן הוגדר קשה, אולם גורמי הרפואה מסרו כי לא נשקפת סכנה לחייהן של השתיים.

​החסימה בכביש הוקמה על ידי חקלאים המוחים על אופן הטיפול הממשלתי במגפת מחלת עור בקר. המפגינים הציבו את ערימות החול כדי לאבטח פיזית את המחסום ולמנוע מעבר כלי רכב, כך לטענתם. בתגובה לאירוע, הביעו נציגי החקלאים צער על פציעת הנשים, אך הבהירו כי האחריות על חסימת הגישה לכביש והצבת השילוט המתאים מוטלת על כוחות הביטחון והרשויות, ולא על המפגינים עצמם.

​במנהלת מחוז ז'ירונד פרסמו הודעה רשמית בעקבות התאונה, בה הביעו צער על הפגיעה בחיי אדם וקראו לציבור לגלות ערנות מרבית ולהישמע להנחיות התנועה במקומות בהם מתקיימות חסימות.