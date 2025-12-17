נהג אוטובוס בעיר בריסביין שבאוסטרליה זכה השבוע לנוסע מפתיע במיוחד, לאחר שהבחין בקואלה שמתרוצצת בפחד בין נתיבי תנועה עמוסים ברחוב ויילס שבשכונת קמפ היל.

במקום להמשיך בנסיעה כרגיל, הנהג עצר, ירד מהאוטובוס וניסה לתפוס את החיה המשוטטת.

הקואלה, שנראתה מעט מבולבלת, ניסתה לטפס על עמוד תאורה שעמד במרכז הכביש. הנהג חשש שהחיה תחליק ותיפול, וכדי למנוע אסון עטף בעדינות את ראשה במעיל והעלה אותה לאוטובוס – שם היא חיכתה ברוגע להגעת צוותי ההצלה.

בסרטונים ובתמונות שפורסמו נראית הקואלה, שקיבלה את השם פרי, אוחזת בעמוד בתוך האוטובוס וממתינה בסבלנות למחלצים. בהמשך הועברה פרי לבית חולים לחיות בר של ה-RSPCA, שם נבדקה ונמצאה בריאה לחלוטין.

לאחר הבדיקות הוחזרה הקואלה לטבע והועברה לשמורת Seven Hills Bushland Reserve, הפעם בלי כרטיס נסיעה ובלי פקקים.

בארגון אוסטרלי שפועל למען חיות הבר הסבירו כי למרות הסוף הטוב, לא מומלץ לנסות לטפל בקואלות ללא הכשרה. לדבריהם, לקואלות טפרים מסוכנים, הן עלולות לנשוך, ואחיזה לא נכונה עלולה לגרום להן נזק חמור.