לאחר ימים של פעילות רציפה ומורכבת, סיימו בשעות האחרונות חברי משלחת היחידה הבינלאומית של זק"א את המלאכה הקשה של ניקוי הזירה, במקום בו בוצע הטבח המזעזע בחוף בונדי שבסידני.

משלחת זק"א הוזעקה לאוסטרליה מיד לאחר הפיגוע הקשה, ונכנסה לזירה עם קבלת האישורים הנדרשים.

במהלך הימים האחרונים פעלו המתנדבים בחרדת קודש בזירה הסגורה, בתיאום מלא עם הרשויות המקומיות וחברי הקהילה היהודית, ואספו כל ממצא וכל טיפת דם לשם הבאתם לקבורה בהתאם להלכה היהודית.

יוסי לנדאו, קמב"ץ זק"א במרחב לכיש וראש המשלחת, אמר: "פעלנו כאן במשך ימים, מתוך תחושת שליחות עמוקה. המראות בזירות הירי קשים מאוד ומחזירים אותנו לאירועים הקשים של השבעה באוקטובר. עשינו כל שנדרש כדי להשלים את המשימה עד סופה, שלא תישאר אף טיפת דם."

במהלך היום הגיעו חברי המשלחת, יחד עם מתנדב זק"א תושב המקום ר' מענדי אמזלג, לפגישה מיוחדת עם הגאון רבי יהורם אולמן, אב"ד סידני ושליח חב"ד באוסטרליה. הרב אולמן, שחותנו נרצח באסון הקשה, הודה בהתרגשות למתנדבים על פעילותם.

הרב תיאר במהלך המפגש את גודל הטרגדיה: "הקהילה שלנו עברה כאן אסון עצום, 17 מבני קהילתנו נטבחו ברצח אכזרי, וביניהם גם חותני הצדיק שנרצח בדמי ימיו".

"מתנדבי זק"א, מלאכי אלוקים, הגיעו לכאן, וראיתי מקרוב את מלאכת הקודש שהם עושים בזירת הטבח. זו עבודה שמצריכה כוחות נפש אדירים", סיכם הרב. "יישר כוח גדול על הפעילות כאן בפרט, ועל העמידה של זק"א בכל הזירות בכלל."