הימים הראשונים של החג אלפים על ה'פארנצ'עס': מעמדי ההדלקה בבעלזא והאורח המפתיע שהגיע | צפו רבבות חסידי בעלזא זוכים מדי ערב להתבשם לאורו של האדמו"ר במעמדי אורה בעת הדלקת נרות החנוכה, בהיכל הגדול במרכז העולמי של החסידות בירושלים | כפי שהנהיג הרה"צ מבעלזא בשנים האחרונות, מקומות העמידה על הפארנצ'עס מיועדים לאלפי בחורי הישיבות | אמש, השתתף במעמד האדמו"ר מויז'ניץ ירושלים | צפו בתיעוד ענק מהימים הראשונים בצל הקודש (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 13:55