תלמיד הישיבה יצחק רביבו נעצר הערב (שלישי), בעיצומו של חג החנוכה על ידי שוטרי המשטרה הצבאית, כך נודע ל'כיכר השבת'.

מפרטים ראשונים עולה כי מדובר בתלמיד ישיבה אשר בוצע ניסיון לעוצרו כבר לפני שלושה שבועות, אולם המעצר עלה בתוהו לאחר שתושבים מקומיים מנעו בכוח את המעצר.

רביבו, תלמיד ישיבת 'רבינו חיים עוזר' בבני ברק נעצר הערב בכניסה לביתו בעוון לימוד התורה.

כעת, נותר להמתין ולראות אם מדובר באסטרטגיה חדשה של הצבא שנועדה לבצע מעצרים שנכשלו בעבר, בעקבות התערבות תושבים.

עד כה, שיטת ההתערבות - שיש לציין כי אינה חוקית, הוכיחה את עצמה במספר הזדמנויות, כאשר המשטרה הצבאית שניסתה לבצע מעצר נאלצה לסגת בעקבות הפרעת מקומיים למהלך.

כזכור, לפני מספר שבועות התאספו המונים ברחוב שד' ירושלים פינת מאיר בעל הנס ברמת גן, והצליחו למנוע מעצרו של רביבו, בחור ישיבה ספרדי מישיבת "רבינו חיים עוזר" בידי המשטרה הצבאית.

כוחות גדולים של משטרה הוקפצו אז למקום כדי לחלץ את חיילי המשטרה הצבאית ועצרו שני מפגינים, בחשד שהפרו את ההסדר לאחר שההפגנה הוכרזה כהפגנה בלתי חוקית - העריק נשוא ניסיון המעצר - הצליח כאמור לברוח ונעצר שוב הערב.