כיכר השבת
אסטרטגיה חדשה?

בחור ישיבה עריק שחולץ על ידי חבריו - נעצר הערב בפתח ביתו על ידי המשטרה הצבאית

יצחק רביבו, בחור ישיבה שניסיון לעצרו על ידי המשטרה הצבאית נכשל בעזרת חבריו שנחלצו "לעזרתו", נעצר הערב על ידי המשטרה הצבאית בביתו |מדובר בניסיון מעצר שבוצע לפני שלושה שבועות על ידי המשטרה הצבאית, ונכשל בעקבות התערבות תושבים | האירוע התדרדר לכדי אלימות וגרימת נזק לניידת משטרה, מה שגרר מעצר נוסף של חשוד על ידי המשטרה | הערב כאמור, הצליחה המשטרה הצבאית לבצע את מעצרו של רביבו החשוד בעוון לימוד תורה (חדשות, חרדים) 

10תגובות
משטרה הצבאית (צילום: דו"צ)

תלמיד הישיבה יצחק רביבו נעצר הערב (שלישי), בעיצומו של חג החנוכה על ידי שוטרי המשטרה הצבאית, כך נודע ל'כיכר השבת'.

מפרטים ראשונים עולה כי מדובר בתלמיד ישיבה אשר בוצע ניסיון לעוצרו כבר לפני שלושה שבועות, אולם המעצר עלה בתוהו לאחר שתושבים מקומיים מנעו בכוח את המעצר.

רביבו, תלמיד ישיבת 'רבינו חיים עוזר' בבני ברק נעצר הערב בכניסה לביתו בעוון לימוד התורה.

כעת, נותר להמתין ולראות אם מדובר באסטרטגיה חדשה של הצבא שנועדה לבצע מעצרים שנכשלו בעבר, בעקבות התערבות תושבים.

עד כה, שיטת ההתערבות - שיש לציין כי אינה חוקית, הוכיחה את עצמה במספר הזדמנויות, כאשר המשטרה הצבאית שניסתה לבצע מעצר נאלצה לסגת בעקבות הפרעת מקומיים למהלך.

כזכור, לפני מספר שבועות התאספו המונים ברחוב שד' ירושלים פינת מאיר בעל הנס ברמת גן, והצליחו למנוע מעצרו של רביבו, בחור ישיבה ספרדי מישיבת "רבינו חיים עוזר" בידי המשטרה הצבאית.

כוחות גדולים של משטרה הוקפצו אז למקום כדי לחלץ את חיילי המשטרה הצבאית ועצרו שני מפגינים, בחשד שהפרו את ההסדר לאחר שההפגנה הוכרזה כהפגנה בלתי חוקית - העריק נשוא ניסיון המעצר - הצליח כאמור לברוח ונעצר שוב הערב.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

5
כל עם ישראל צדיקים הם בחיל התורה והם במלחמה אשריך ישראל מי כמוך
איש פשוט
4
רק לתקן את הכותרת השקרית - נעצר בעוון השתמטות לא בעוון לימוד תורה. יש אלפי אלפי חיילים שגם לומדים תורה. תורה שהיא שלמה. שהיא חלק מהעולם. תורה של לא תעמוד על דם רעך ואהבת לרעך ע כמוך ומסירות נפש. תורה עם דרך ארץ. תורה שיש לה מה לומר לעולם ולא תורה מנוקת מהעולם בבועה מלאכותית. תורת חיים
מילואימניק
בול!
יוסף יצחק
יותר מדוייק: השתמטות מצבא שמחלן 50% מצעירי הדת"ל
הרב יהושוע שפירא
בול!
חיה מושקה
צודק. ורוצים לקחת גם מהחרדים כדי לחלן. שוויון בנטל עם הדת''ל.
דודי
3
רודפים אותנו מבית ומחוץ גם באוסטרליה וגם בישראל אותה גברת בשינוי אדרת .
ברקוביץ
2
נא לא לשכוח מה היא ממשלת ימין על מלא...מיהו ביבי ראש ממשלה...ממשלת הקלללה המלחמה והבזיון
נונו
את המלחמה והביזיון תכננו במהלך ממשלת הנוכל והחלול
רה"מ מנסור עבאס
1
לא מובן למה חזר לבית ,היה צריך להתגורר בבית אחר לתקופה ממושכת עד יעבור זעם כי הרי היה ברור שינסו שוב לעצור אותו בשביל לההחזיר לעצמם את הכבוד אחרי ההשפלה שעברו
ישראל

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר