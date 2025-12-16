כיכר השבת
הראשל"צ התרגש

זה הבחור שזכה לרכוש את זכות ההדלקה לראשל"צ הגאון רבי יצחק יוסף | תיעוד יפה

בחור מופלג מישיבת 'אור אברהם' זכה אמש להדליק נרות חנוכה יחד עם הראשל"צ הגאון רבי יצחק יוסף, לאחר שקיבל על עצמו ללמוד 1,200 דפי גמרא | צפו בתיעוד מרגש מהביקור של הראשל"צ בבני ברק (עולם הישיבות)

הראשל"צ הגר"י יוסף בביקור בישיבת 'אור אברהם' (צילום: יעקב כהן)

לרגל ימי החנוכה הגיע הראשל"צ הגאון רבי יצחק יוסף אמש, נר שני של חנוכה, לשיחת חיזוק בהיכל ישיבת 'אור אברהם' בראשות הגאון רבי לייבל פנחסי בבני ברק.

את פני הראשל"צ קידם בברכה ראש הישיבה, תוך שהוא מודה לרב שנעתר להפצרת ההנהלה והטריח עצמו לבוא מהכא להתם.

בשיאו של הביקור הודיע ראש הישיבה לראשל"צ, שזכות הדלקת נרות חנוכה, נקנה ע"י אחד ממצטייני הישיבה, תמורת לימוד 1,200 דפי גפ"ת, והוא מכבד את הראשל"צ בהדלקה.

הראשל"צ שהתרגש מהמחווה, האציל רוב ברכות לבחור החשוב, ומיד העלה נרות החנוכה ברוב רגש.

בדברים שנשא הראשל"צ בהמשך, אמר לבחורים שהם צריכים להיות גאים בעצמם שזוכים לשבת באהלה של תורה, וכי הם בני העם הנבחר. תוך שהוא משזר סיפורים ועובדות הוד מה שחזו עיניו אצל מרן הראשל"צ הגאון רבי עובדיה יוסף.

הראשל"צ הגר"י יוסף בביקור בישיבת 'אור אברהם' (צילום: יעקב כהן)
