הראשל"צ התרגש זה הבחור שזכה לרכוש את זכות ההדלקה לראשל"צ הגאון רבי יצחק יוסף | תיעוד יפה בחור מופלג מישיבת 'אור אברהם' זכה אמש להדליק נרות חנוכה יחד עם הראשל"צ הגאון רבי יצחק יוסף, לאחר שקיבל על עצמו ללמוד 1,200 דפי גמרא | צפו בתיעוד מרגש מהביקור של הראשל"צ בבני ברק (עולם הישיבות)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 15:03