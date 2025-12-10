כיכר השבת
שמחה כפולה בהיכל התורה

זיווג שני מרגש: המגיד שיעור התארס, שני התלמידים יהפכו לאחים

שמחה הגדולה בישיבת 'בית מדרש עליון' בבני ברק: ר"מ הישיבה, מפארי גידולי פוניבז', התארס עם אלמנת הרב שרגא גיברלטר זצ"ל; הסיפור המרגש: בנם של החתן ובנה של הכלה לומדים יחד באותו השיעור (עולם הישיבות)

הרב אהרן ולדמן (צילום: מוטי גרין)

התרגשות ושמחה גדולה בישיבת 'בית מדרש עליון' ובקרב קהל מכיריו של הגאון רבי אהרן ולדמן, מראשי המקומות (ר"מ) בישיבה, אשר התארס בשעה טובה ומוצלחת בזיווג שני.

הרב ולדמן, הנחשב לאחד מגדולי תלמידי החכמים ומעמודי התווך של התורה בדורנו, התאלמן לפני כשש שנים (תשע"ט) מרעייתו הרבנית פרומט רחל ע"ה.

הכלה היא אלמנת הרה"ג רבי שרגא גיברלטר זצ"ל, שהיה ממרביצי התורה ורבני ישיבת 'ברכת יצחק' באור יהודה, ונפטר בטרם עת בשנת תשס"ח (בגיל 37) לאחר מחלה קשה.

הרב גיברלטר זצ"ל נודע כאיש חסד גדול באזור רמת השרון, שהקים בין היתר את ארגון 'נרות שבת' ופעל רבות למען קירוב רחוקים.

השמחה במעמד האירוסין הייתה כפולה ומכופלת בשל תוספת מרגשת, בנו של הגאון רבי אהרן ולדמן ובנה של כלתו האלמנה לומדים יחד, באותו השיעור (שיעור ב') בישיבת 'בית מדרש עליון'.

מעתה ואילך: עם נישואי הוריהם בזיווג שני בשעה טובה ומוצלחת, יהפכו שני חברי הספסל – תלמידי הישיבה – לאחים חורגים בבית של תורה ויראה

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (81%)

לא (19%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בעולם הישיבות:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר