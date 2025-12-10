שמחה כפולה בהיכל התורה זיווג שני מרגש: המגיד שיעור התארס, שני התלמידים יהפכו לאחים שמחה הגדולה בישיבת 'בית מדרש עליון' בבני ברק: ר"מ הישיבה, מפארי גידולי פוניבז', התארס עם אלמנת הרב שרגא גיברלטר זצ"ל; הסיפור המרגש: בנם של החתן ובנה של הכלה לומדים יחד באותו השיעור (עולם הישיבות)

חש חזקי שטרן כיכר השבת | 09:39