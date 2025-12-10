זיווג שני מרגש: המגיד שיעור התארס, שני התלמידים יהפכו לאחים

התרגשות ושמחה גדולה בישיבת 'בית מדרש עליון' ובקרב קהל מכיריו של הגאון רבי אהרן ולדמן, מראשי המקומות (ר"מ) בישיבה, אשר התארס בשעה טובה ומוצלחת בזיווג שני.
הרב ולדמן, הנחשב לאחד מגדולי תלמידי החכמים ומעמודי התווך של התורה בדורנו, התאלמן לפני כשש שנים (תשע"ט) מרעייתו הרבנית פרומט רחל ע"ה.
הכלה היא אלמנת הרה"ג רבי שרגא גיברלטר זצ"ל, שהיה ממרביצי התורה ורבני ישיבת 'ברכת יצחק' באור יהודה, ונפטר בטרם עת בשנת תשס"ח (בגיל 37) לאחר מחלה קשה.
הרב גיברלטר זצ"ל נודע כאיש חסד גדול באזור רמת השרון, שהקים בין היתר את ארגון 'נרות שבת' ופעל רבות למען קירוב רחוקים.
השמחה במעמד האירוסין הייתה כפולה ומכופלת בשל תוספת מרגשת, בנו של הגאון רבי אהרן ולדמן ובנה של כלתו האלמנה לומדים יחד, באותו השיעור (שיעור ב') בישיבת 'בית מדרש עליון'.
מעתה ואילך: עם נישואי הוריהם בזיווג שני בשעה טובה ומוצלחת, יהפכו שני חברי הספסל – תלמידי הישיבה – לאחים חורגים בבית של תורה ויראה
