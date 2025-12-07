כיכר השבת
ענבי הגפן

מאסיר עולם התורה - לבניין עדי עד | הבחור אריאל שמאי התארס

ברגשי הודיה להשי"ת, התבשר עולם התורה על שמחת האירוסין של הבחור החשוב אריאל שמאי, מתלמידי ישיבת "עטרת שלמה", שישב בכלא בשל עמידתו האיתנה על לימוד התורה – והפך לסמל של מסירות נפש ( עולם הישיבות)

2תגובות
אריאל שמאי (צילום: באדיבות)

ברגשי קודש ובהתרגשות עצומה, התקיים אמש, מוצאי שבת קודש, מעמד אירוסין לבחיר הישיבה החשוב הבחור אריאל שמאי, מתלמידי ישיבת "עטרת שלמה" בראשות הגרש"ב סורוצקין.

המאורע התקיים לאחר תפילה נרגשת סמוך לכותל המערבי, שם הגיע הזוג הטרי יחד עם בני המשפחה להודות ולשבח להשי"ת על הניסים והחסדים.

הכלה, בת למשפחת אדלר מבית שמש, משפחה חשובה הנטועה בהיכלי התורה.

כזכור, הפך לסמל של מסירות נפש על לימוד התורה הקדושה, לאחר שנכלא במסגרת גזירות הגיוס המתמשכות, והיה בין הבודדים שנעצרו מתוך ישיבת קו מרכזי.

רבו הגדול, הגרש"ב סורוצקין שפעל רבות למען שחרורו ואף ביטל את טיסתו מחו"ל באותה עת, עורר לבבות אלפי תלמידים ובני תורה שזעקו תפילה עבורו, במחאות, בעצרת הילדים ובמעמדים ההיסטוריים ברחבי הארץ.

גם עצרת המיליון שנערכה בשערי ירושלים, נשאה את שמו בראש רשימת "אסירי עולם התורה", ומיד בשחרורו נערכה לו קבלת פנים המונית ורוויית קידוש השם.

בישיבת עטרת שלמה קיבלו את הבשורה בשמחה מרובה ובהתרגשות עמוקה. בסימן טוב ובמזל טוב.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (80%)

לא (20%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
הוא ספרדי או אשכנזי? משפחת שמאי זה לא ספרדים?
אני
גם אני חשבתי על זה. אני מכירה שמאי פרסים.
מישהי

אולי גם יעניין אותך:

עוד בעולם הישיבות:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר