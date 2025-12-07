מאסיר עולם התורה - לבניין עדי עד | הבחור אריאל שמאי התארס

ברגשי קודש ובהתרגשות עצומה, התקיים אמש, מוצאי שבת קודש, מעמד אירוסין לבחיר הישיבה החשוב הבחור אריאל שמאי, מתלמידי ישיבת "עטרת שלמה" בראשות הגרש"ב סורוצקין.

המאורע התקיים לאחר תפילה נרגשת סמוך לכותל המערבי, שם הגיע הזוג הטרי יחד עם בני המשפחה להודות ולשבח להשי"ת על הניסים והחסדים.

הכלה, בת למשפחת אדלר מבית שמש, משפחה חשובה הנטועה בהיכלי התורה.

כזכור, הבחור אריאל שמאי הפך לסמל של מסירות נפש על לימוד התורה הקדושה, לאחר שנכלא במסגרת גזירות הגיוס המתמשכות, והיה בין הבודדים שנעצרו מתוך ישיבת קו מרכזי.

רבו הגדול, הגרש"ב סורוצקין שפעל רבות למען שחרורו ואף ביטל את טיסתו מחו"ל באותה עת, עורר לבבות אלפי תלמידים ובני תורה שזעקו תפילה עבורו, במחאות, בעצרת הילדים ובמעמדים ההיסטוריים ברחבי הארץ.

גם עצרת המיליון שנערכה בשערי ירושלים, נשאה את שמו בראש רשימת "אסירי עולם התורה", ומיד בשחרורו נערכה לו קבלת פנים המונית ורוויית קידוש השם.

בישיבת עטרת שלמה קיבלו את הבשורה בשמחה מרובה ובהתרגשות עמוקה. בסימן טוב ובמזל טוב.