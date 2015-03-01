ח"כ יואב בן צור, שמוצב במקום השישי ברשימת ש"ס לכנסת, הזמין בשם המפלגה 200,000 עותקים של עלוני תפילה להפגנת החצי מיליון, אלא שכעת המפלגה מתנערת מהתשלום בתירוץ שבעלון הופיע מספר טלפון שנמצא בקומה "לא כשרה". בכתב ההגנה נאמר: "זה סדין אדום עבור המפלגות" (חרדים)
בכינוס בחירות שערך בתל אביב, התייחס יו"ר "יש עתיד" יאיר לפיד לעצרת הענק החרדית בשנה שעברה כנגד חוק הגיוס: "כתוצאה מנס אלוקי במקום שבו נכנסים מקסימום 200 אלף איש נכנסו חצי מליון" אמר לפיד בלעג. לדבריו: עברנו קריעת ים סוף להכניס לימודי ליבה לכל בתי הספר של ש"ס". צפו בוידאו (חרדים, ארץ)
הגאון הרב משה יהודה שניידר, שזוכה לשמש בתור החברותא המיתולוגי של מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן, מספר לראשונה ל"כיכר השבת" על המופת שהתרחש לאחר "עצרת המיליון" בברכתו של מרן הגראי"ל כאשר בזכות התפילות הוכשר מקווה שנבנה לזכרו של מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל (חרדים)
היערכות שיא בארה"ב לקראת עצרת ענק שתהווה כהבעת תמיכה ביהדות החרדית בישראל, בעקבות גזירת הגיוס. גדולי האדמו"רים וראשי הישיבות פרסמו קריאת קודש הקוראת לציבור לקחת חלק במעמד: "עת צרה היא ליעקב". סיקור נרחב (חדשות חרדים)
אל נא אחי תרעו. גם אם אינכם מסוגלים להבין את המציאות המורכבת בה אנו נתונים, חייבים אתם להבין לפחות שזו היא עמדתנו. אנו רוצים לשאול אתכם שאלה, גדולה ונוקבת. האם בבית הלאומי של העם היהודי אין מקום עבור אלה המחזיקים את המסורת היהודית העתיקה? (מאמר, חרדים)
למעלה מ-600 אלף בני אדם השתתפו בעצרת האחדות ההיסטורית בשערי העיר ירושלים במחאה נגד רדיפת לומדי התורה • צפו בוידאו מיוחד - מאות האלפים במבט אווירי • התיעוד צולם מהאוויר בזוויות צילום מיוחדות תוך כדי תנועה ומעביר את העוצמה של העצרת באופן מיוחד (חרדים)
600 אלף אוהבי ומוקירי תורה השתתפו בעצרת המחאה האדירה בירושלים נגד רדיפת לומדי התורה • אתר "כיכר השבת" מגיש בחשיפה ראשונה את הקליפ הרשמי של העצרת, לצלילי השיר "אנו משכימים" של הזמר שלמה כהן • התפילה, הזעקה, הדמעות, האחדות, הדברים הבטלים והתורה הקדושה - בקליפ אחד (מדיה)