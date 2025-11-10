כיכר השבת
"הפשעים האלו מושתקים"

זעקת אש | המשפיע החסידי מטיל פצצה: "הבחורים שמועפים לרחוב – גרוע מכל גזירת גיוס!"

המשפיע החסידי הגאון רבי מנשה ישראל רייזמן בביקורת חריפה נגד ראשי הישיבות – "איפה העצרת על הבחורים שהופקרו ברחוב? הנשמות האלו מתגלגלות!" | המשפיע: "הטרגדיה בעצרת היא רמז מהקב"ה על הנשמות הכואבות" | הדברים המלאים (חרדים)

18תגובות
הגאון החסידי רבי מנשה ישראל רייזמן (צילום: שמואל דריי)

דברים חוצבי להבות אש נשא המשפיע החסידי, הגאון רבי מנשה ישראל רייזמן, בבית המדרש 'בית יהושע' בירושלים, כנגד הפקרת בחורי ישראל ברחובה של עיר, ובגנות ראשי הישיבות והמשגיחים אשר אינם מקבלים את הבחורים להיכלי הישיבות, וטעמם ונימוקם עמם.

את דבריו פתח המשפיע בציטוט מהגמרא נדרים דף ל"ב: "אמר רבי אבהו אמר רבי אלעזר: מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו למצרים מאתים ועשר שנים? מפני שעשה אנגרייא בתלמידי חכמים, שנאמר 'וירק את חניכיו ילידי ביתו'". כלומר, אברהם אבינו גייס תלמידי חכמים לצבא, שילחמו עבורו בחזית המלחמה, ולכן נענש בעוון גדול שבניו נשתעבדו למצרים.

קליפ סיכום עצרת המיליון - חשון תשפ"ו (צילום: שוקי לרר)

"על דברי גמרא אלו, יצאו אלפים ורבבות לרחובה של עיר, והפכו עולם ומלואו על פני 'כיכר השבת', בזעקתם בעוד ליל, כדי למנוע גיוס שום בחור לצבא".

אולם, המשיך המשפיע בזעקתו מעומק לבבו: "הזעקה עולה עד לב השמים! אכן, על דברים אלו תפגינו, אולם מה בדבר אותם הבחורים היקרים, המסולאים מפז, שאינם מתקבלים לישיבות? הבחורים היקרים שמוצאים מהישיבות על סיבות זוטות ודברים פעוטים? מה עם אותן הנשמות המתגלגלות ברחובות? זהו כעין 'מראה' המלמדת אותנו איך מעלימים דברים אלו מאיתנו. על הפשעים האלו לא מודיעים לאף אחד, לאף גדול מישראל".

דבר זה מחייב חשבון נפש. "צריכים לאסוף שישים ריבוא ברחובות העיר, ולזעוק זעקה גדולה ומרה על הפשעים הללו, שלא מקבלים בחורים לישיבות – הנשמות האלו שאנו מרחקים אותם".

"ומי יודע", המשיך המשפיע את דבריו, "כי כך סיבב הקב"ה, שבמהלך העצרת הגדולה בירושלים, אירע את מה שאירע, עם הבחור הנ"ל שמצא את מותו באופן טראגי. דבר שזעזע את לב כל ישראל, ובפרט לאחר ששמעו את הסיבה שבגינה עשה את מעשיו, כי סבל מרדיפות בישיבתו, ואף אחד לא השגיח עליו. והמבין יבין".

"זה רמז לנו הקב"ה בעצרת על ש'עשו אנגרייא בתלמידי חכמים'. אתם צועקים ורועשים, אולם על הבחור היקר הזה, שרדפו אותו, השפילו אותו – על זה אתם לא עושים שום עצרת מחאה".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (93%)

לא (7%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

18
על סוליה לבנה של נעל זרקו מהישיבה
אמת אמת אמת
17
Wow wow, so accurate and especialy in the litvish yeshivos....
Moishe
16
כולם צריכים להתגייס
james
15
לא מקנה בגיהנום של המשגיחים בישיבות רוצחי נפשות בפועל ממש
פיני
14
אוי כמה שהרב צודק!!!
שפ
13
הבחור שנהרג היה גאון ממש, אבל הוא עף מהישיבה כי לא שמר על הזמנים. עצוב.
מכיר אישית
12
אמת לאמיתה כל דיבור של המשפיע הצדיק הוא לא פוחד להגיד אמת כי הוא עומד מול בורא עולם ולא מול מה יגידו אקבל אותו או אעיף אותו חבל חבל אם אין יראת אלוקים ......
שרי
11
כל מילה בסלע ראיתי כמה בחורים שנהרסו מזה זרקו וסלקו אותם על זוטות והם לא יכולים לומר ידינו לא שפכו את הדם הזה ....
דן
10
שפתיים ישק!! כל מילה יהלום!! כמה הוא צודק אין לכם מושג!!! פה קודש קודשים!! והלוואי ויקשיבו לו ראשי הישיבות והמשגיחים!!!
חני כהן
9
ובמיוחד שעושים כן לילדים של בעלי תשובה
שרון
8
הבעיה שמי שאמון על חינוך הילדים שלנו לא תמיד מבין שהוא מתעסק בנשמות. גם מורות בסמינרים וגם משגיחים ורמים בישיבות...
עצוב
7
אני מכיר כמה בחורים שבגלל שזרקו אותם מישיבות נהפכו לחילונים על הגב של מי בדיוק?
...............
6
צודק זה לא מילה. יושב לו מי שיושב, ואומר "אני לא מגדל עציצים בכיתה". וזה אמר לבחור עדין נפש ואציל, שלא ניחן בכישרונות הכי גדולים. אבל מתוק מדבש, ירא שמים. ובסוף אין לו חברים ואין לו לאן ללכת.
יענקי
5
אמת אמת אמת!! סוף סוף מישהו אומר את האמת ולא רק מאשים את הצבא ואת היועמשית ואת המדינה
אזור ירושלים והסביבה
4
כמה דמעות השפכו ממני על בני שלט התקבל לישיבה גדולה על סמך "רמה לימודית לא מספקת" כדברי המשגיח והנה היום הוא אירי א דנית דירות צבאי לא נהיה חילוני אך רחוק מאוד מהבחור העדין והצדיק שהיה לפני כן. להגיד שאנני מוחלת לידיבה ושלוחותיה זה יהיה כדין מידי
שרה
3
רק חינוך ממלכתי חרדי אמיתי שלא שייך לאף מפלגה יאחד את העם השכונה שלי מסתובבים בחורים בגיל 17 ללא מסגרת !!! ועל זה לא עושים עצרת
נמאס מהשקר
2
ומה עם כל הבחורים המסכנים שניסו להכנס לישיבות אשכנזיות שלצערינו הרב חושבים שיש שם זהב אך לא התקבלו וכיום ה' ירחם איפה הם
יהודה
1
ידוע לי על כמה בחורים שהתגייסו לצבא. ומתו שם. עסקו בלחימה, הגנה על העם והארץ ונהרגו מאש אוייב. הבחורים המועפים לרחוב בספק פק"נ. ויש להחמיר.
יואל

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר