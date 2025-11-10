דברים חוצבי להבות אש נשא המשפיע החסידי, הגאון רבי מנשה ישראל רייזמן, בבית המדרש 'בית יהושע' בירושלים, כנגד הפקרת בחורי ישראל ברחובה של עיר, ובגנות ראשי הישיבות והמשגיחים אשר אינם מקבלים את הבחורים להיכלי הישיבות, וטעמם ונימוקם עמם.

את דבריו פתח המשפיע בציטוט מהגמרא נדרים דף ל"ב: "אמר רבי אבהו אמר רבי אלעזר: מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו למצרים מאתים ועשר שנים? מפני שעשה אנגרייא בתלמידי חכמים, שנאמר 'וירק את חניכיו ילידי ביתו'". כלומר, אברהם אבינו גייס תלמידי חכמים לצבא, שילחמו עבורו בחזית המלחמה, ולכן נענש בעוון גדול שבניו נשתעבדו למצרים.

"על דברי גמרא אלו, יצאו אלפים ורבבות לרחובה של עיר, והפכו עולם ומלואו על פני 'כיכר השבת', בזעקתם בעוד ליל, כדי למנוע גיוס שום בחור לצבא".

אולם, המשיך המשפיע בזעקתו מעומק לבבו: "הזעקה עולה עד לב השמים! אכן, על דברים אלו תפגינו, אולם מה בדבר אותם הבחורים היקרים, המסולאים מפז, שאינם מתקבלים לישיבות? הבחורים היקרים שמוצאים מהישיבות על סיבות זוטות ודברים פעוטים? מה עם אותן הנשמות המתגלגלות ברחובות? זהו כעין 'מראה' המלמדת אותנו איך מעלימים דברים אלו מאיתנו. על הפשעים האלו לא מודיעים לאף אחד, לאף גדול מישראל".

דבר זה מחייב חשבון נפש. "צריכים לאסוף שישים ריבוא ברחובות העיר, ולזעוק זעקה גדולה ומרה על הפשעים הללו, שלא מקבלים בחורים לישיבות – הנשמות האלו שאנו מרחקים אותם".

"ומי יודע", המשיך המשפיע את דבריו, "כי כך סיבב הקב"ה, שבמהלך העצרת הגדולה בירושלים, אירע את מה שאירע, עם הבחור הנ"ל שמצא את מותו באופן טראגי. דבר שזעזע את לב כל ישראל, ובפרט לאחר ששמעו את הסיבה שבגינה עשה את מעשיו, כי סבל מרדיפות בישיבתו, ואף אחד לא השגיח עליו. והמבין יבין".

"זה רמז לנו הקב"ה בעצרת על ש'עשו אנגרייא בתלמידי חכמים'. אתם צועקים ורועשים, אולם על הבחור היקר הזה, שרדפו אותו, השפילו אותו – על זה אתם לא עושים שום עצרת מחאה".