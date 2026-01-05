הרמטכ"ל לשעבר ויו"ר 'ישר', השר לשעבר גדי איזנקוט, התייחס אמש (ראשון) לסערת חוק הגיוס והסדרת מעמד תלמידי הישיבות לצד האיומים של ש"ס שלא להצביע בעד תקציב המדינה אם החוק לא יעבור בקריאה שניה ושלישית.

במהלך כנס סגור לפעילים בעיר אשקלון, נשאל השר לשעבר איזנקוט על סוגיית חוק הגיוס והסדרת מעמד תלמידי הישיבות והאיום של ש"ס שלא להצביע בעד התקציב אם חוק הגיוס לא יעבור בקריאה שניה ושלישית.

"זה ציער אותי כי אמא שלי הצביעה איזה 30 שנים ש"ס עד שאני נכנסתי לחיים הפוליטיים", פתח איזנקוט את דבריו: "הייתי צריך לשכנע אותה ברגע האחרון שהיא לא תצביע להם".

לדבריו: "אני באמת מרגיש אכזבה עמוקה כי חלק גדול ממצביעי ש"ס משרתים בצבא. ועשיתי עשרות רבות של מפגשים עם חברי כנסת של ש"ס כדי לשכנע אותם – תנקטו בעמדה הנכונה. הלוואי ואת מה שהם אומרים בחדרים, הם היו אומרים בפומבי".

איזנקוט התייחס לדבריו של הראשון לציון הגר"י יוסף שלא להתייצב בלשכות הגיוס ולקרוע את צווי הגיוס: "לשמוע היום רב ראשי לשעבר שאומר 'אני דרשתי מהנכד שלי, כשתקבל צו גיוס תזרוק אותו לאסלה', זו אמירה בלתי ראויה, ויש לי כבוד גדול לרבנים.

"תראו", פנה איזנקוט לנוכחים: "אני הייתי בכנסת שלוש שנים. אם הייתם שואלים אותי מה היו החמש דקות המשמעותיות ביותר, הייתי מפנה אתכם – וזה נמצא ביוטיוב – ל-4 דקות שמגיעה אמא של אייל ברקוביץ'.

"אייל ברקוביץ' למד שלוש שנים בישיבה בעלי, בן 28, סיים שנה א' לימודי רפואה, והוא והבן שלי נהרגו ביחד. וכשהאמא דיברה, היא הסתכלה לכל חברי הכנסת החרדים בעיניים ואמרה להם 'תסתכלו לי בעיניים, הבן שלי היה בן תורה, הוא יכול היה ללמוד ולהיות עילוי בתורה'. אני אגיד לכם עוד משהו, לפני חודשיים ביקרתי בספריה הלאומית ושאלו אותי איזה ספר להביא במיוחד, אמרתי להם 'תביאו את הספר של אייל ברקוביץ'' (ידעתי שהוא פורסם שם), שהוא כתב ביאורים שלו לספר משניות.

"ואין לי ספק שלפי האמא וגם לפי התאורים של הבן שלי והתאורים האחרים, הוא יכול היה להיות גדול בתורה. הוא התחתן ולמד שנה א' והתגייס ונהרג".

איזנקוט תקף את ראשי הסיעות החרדיות: איזה זכות יש לחברי כנסת שהם חלק מהממשלה, שהיא מפקדה עליונה של צה"ל, היא מחליטה אם לשלוח את צה"ל למלחמה, היא מחליטה אם חטופים חוזרים או לא – לרצות להיות חלק מהמפקדה העליונה אבל להגיד 'אנחנו לא נאפשר גיוס'? זה פרדוקס שהוא לא מתיישב עם שום ערך אוניברסלי, יהודי בסיסי".

"וזו התשובה גם לשאלה הקודמת, ולכן זה דבר שצריך לאחד את הרוב הציוני-הממלכתי-הלאומי במדינת ישראל כדי להקים ממשלה שתוביל את המדינה למקום טוב יותר", סיכם את דבריו.