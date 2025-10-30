( צילום: דוברות איחוד הצלה )

אסון נורא בעיצומו של מעמד התפילה: נער צעיר, בן 15 בלבד, נהרג היום (חמישי) בעיצומה של עצרת התפילה בירושלים - אחרי שנפל משלד בניין בן עשרות קומות בכניסה לירושלים.

יוסף גבאי, משה פורדשם ואליהו לפידות חובשי איחוד הצלה מסרו: "נמסר לנו בזירה כי הנער נפל מגובה רב - מאתר בניה בו שהה במהלך העצרת. למרבה הצער נקבע מותו בזירה עקב אופי הפציעות הקשות מהן סבל". פרמדיק מד"א לישי שמש חובש רפואת חירום במדא דניאל אלייקים, סיפרו: "הנער שכב למרגלות אתר בנייה רב הקומות כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה עם חבלה רב מערכתית קשה מאוד. סיפרו לנו שהוא נפל מגובה רב. ביצענו בדיקות רפואיות אך פציעתו הייתה קריטית ולצערינו לא נותר לנו אלא לקבוע את מותו". באיחוד הצלה שבים וקוראים למשתתפים לנקוט בכללי הבטיחות ולהימנע מטיפוס על גגות מבנים, אתרי בנייה, או תחנות אוטובוס בכדי למנוע פציעות ואסונות עקב נפילה מגובה. בראשות מנהיגי הדור: רבבות בני הציבור החרדי יתכנסו בצהריים לעצרת היסטורית בעד לומדי התורה נחמן שטרנהרץ | 06:36 עוד מסרו באיחוד הצלה כי נכון לשעה 17:01 87 משתתפים קיבלו סיוע רפואי מאיחוד הצלה בעצרת הרבבות בירושלים. מדובר במקרי חבלות ופציעות, עלפונות, בעיות נשימה, משתתפים שחשו ברע ומקרים רפואיים נוספים.

