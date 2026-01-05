אל אחמד ברגעי ההתנפלות על המחבל

באוסטרליה מסרבים לשכוח מהגיבורים שפעלו בתושייה רבה במהלך מתקפת הטרור המחרידה בחוץ בונדי בערב חנוכה, ובמיוחד מאחמד אל אחמד, המוסלמי שתועד מתנפל על המחבל ושולף ממנו את נשקו.

אמש, יום ראשון, התרחש רגע מרגש באצטדיון הקריקט המרכזי בסידני, כאשר כ־40 אלף איש בקהל התרוממו על רגליהם ומחאו כפיים ממושכות לגיבורי הפיגוע הקשה. אחמד אל אחמד, שכאמור התנפל על המחבל ונפצע בעצמו בפיגוע, עמד במרכז הרחבה כשהוא מגובס בידו השמאלית. לצידו עמדה הילדה החב"דית חיה דדון, בתם של שליחי חב"ד לקהילה המרכזית בסידני, שנפצעה בעצמה בפיגוע וניסתה להציל חיים ולסייע לנפגעים. במקום גם היו נציגי הקהילה היהודית של אוסטרליה. רקד על העצבים: הסיבה הביזארית שהובילה את טראמפ לפעול נגד משטר מדורו כיכר השבת | 09:37 בפיגוע כזכור נרצחו 15 קורבנות ובנוסף נפצעו עוד רבים. לפי שעה שבעה פצועים עדיין מאושפזים בבתי החולים, בהם אחד במצב קריטי אך יציב והיתר במצב יציב. בין הפצועים - בחור הישיבה החב"די יהודה לייב לזרוב.

ראש ממשלת אוסטרליה בביקור אצל אחמד אל אחמד ( צילום: מתוך חשבון ה-X הרשמי של Anthony Albanese )

הקהל, שמילא את היציעים עד אפס מקום, הריע בעמידה ממושכת, כאשר שמות הגיבורים הוזכרו על גבי המסכים הענקיים באצטדיון.

השדרים ציינו כי מדובר באחד הרגעים המרגשים שנראו באצטדיון בשנים האחרונות – רגע שבו הספורט פינה את מקומו לאנושיות.

האבטחה סביב האולם תוגברה משמעותית לקראת האירוע והמשטרה המקומית פרסה כוחות מיוחדים, כולל שוטרים נושאי רובים ארוכי-קנה - לצד כוחות פרשים. המשטרה הדגישה שמדובר באמצעי מניעה והרגשה בטוחה לציבור, ולא תגובה לאיום קונקרטי שזוהה לאירוע הספציפי הזה.