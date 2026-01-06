רעייתו של נשיא ונצואלה, ניקולס מדורו, הגיעה לדיון בבית המשפט בניו יורק כשהיא חבושה בפניה ומתלוננת על חבלות בצלעות, כך מסר עורך דינה לבית המשפט.

עורך הדין מארק דונלי אמר כי הרעייה, סיליה פלורס, "נפגעה פגיעות משמעותיות" במהלך הפשיטה שביצעו כוחות אמריקניים במתחם שבו שהו בני הזוג בקראקס בשבת. הוא ביקש כי פלורס תעבור בדיקת רנטגן מלאה כדי לברר אם סדקה אחת מצלעותיה.

על פי הדיווחים, פלורס הופיעה לדיון כשהיא עם שתי תחבושות על פניה, אחת במצח ואחת מעל העין. היא ובעלה כפרו באשמה בכל הסעיפים שיוחסו להם במהלך הופעתם הראשונה בבית המשפט ביום שני.

ההאשמות נגד מדורו ואשתו

מדורו מואשם בארבעה סעיפים, בהם קשירת קשר לנרקו-טרור ולייבוא קוקאין, החזקת מקלעים ואמצעי לחימה הרסניים, וכן קשירת קשר להחזקת אמצעי לחימה אלו. נגד פלורס הוגשו שלושה סעיפי אישום, בהם קשירת קשר לייבוא קוקאין, והחזקת מקלעים ואמצעי לחימה הרסניים.

השניים נראו אזוקים לאחר נחיתתם במנחת מסוקים במנהטן, כשהם מלווים בסוכנים פדרליים חמושים, בדרכם לרכב משוריין שהסיע אותם לבית המשפט הפדרלי בעיר.