רגעים של התרגשות בבית החולים בסידני: לייבל לזרוב, בחור הישיבה בן ה-20 שנפצע קשה מאוד במתקפת הטרור בסידני בערב חנוכה - עשה צעדים ראשונים על רגליו.

הוא תועד צועד בהתרגשות במסדרונות בית החולים ליד חדרו, כשגופו מחובר בצינורות לעמוד עירוי נייד עם משאבות אינפוזיה, מודה לסובביו ומבצע תנועות ניצחון.

לייבל נפצע במהלך הפיגוע בבטנו וברגלו ובשבועיים האחרונים עבר שבעה ניתוחים. האחרון התקיים בתחילת השבוע ובסיומו נמסר כי עבר בהצלחה רבה. לפני שנכנס לחדר הניתוח ביקש להניח תפילין.

בשבוע שעבר קיבל לזרוב את התפילין שלו, לאחר שעברו בדיקה בידי מגיה סת"ם מומחה. הוא חשש כי בשעת הפיגוע, בעת שנפצע והתפילין היו עליו, נפסלו התפילין אם פגעו בהם רסיסים. למרבה השמחה התברר כי התפילין כשרות לחלוטין.

לזרוב פעל בגבורה ובתושייה רבה בזמן הפיגוע. הוא הציל את חייו של שוטר שנורה במהלך הפיגוע. לזרוב הסיר את חולצתו, חסם את העורקים של השוטר ובכך הציל את חייו.

אביו תיאר בשבוע שעבר את רגעי הדרמה: "השוטר היה מנוטרל, וכאשר המחבל התקדם לעברם, לייבל התחנן בפני השוטר שייתן לו את אקדחו, ואמר לו שהוא מטקסס, בעל רישיון לנשק ויודע היטב כיצד להשתמש בו - ואם לא, 'שנינו הולכים למות'.

"כאבא שלו, אני יכול להעיד על היכולות המדהימות של לייבל. למרות זאת, הרב אלי נורה למוות, וזמן קצר לאחר מכן לייבל עצמו נורה פעמיים - בבטן וברגל - מפגיעות של רובה ציד ורובה, וכעת הוא נלחם על חייו".

האבא הוסיף כי הוא מקווה ש"אוסטרליה תכיר בו יום אחד, מוקדם ולא מאוחר, כגיבור לאומי. ללייבל צפויה דרך רפואית ארוכה עם ניתוחים רבים. רק חודש קודם לכן, לייבל ניגן בפסנתר ושר בצורה מרגשת בטקס זיכרון לקורבנות אחרים של טרור". לייבל עצמו, כך הוסיף האבא, אומר כי למרות שלא הצליחו להגן עליו והוא כמעט דימם למוות: “הלוואי שיכולתי לעשות יותר, ניסיתי, אבל נוריתי”.

הציבור נקרא להמשיך ולהתפלל לרפואת יהודה לייב בן מאניה.