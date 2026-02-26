המרכז הרפואי שיבא רשם הישג חסר תקדים כאשר דורג במקום השביעי ברשימת בתי החולים הטובים ביותר בעולם לשנת 2026.

הדירוג, שפורסם ביום רביעי על ידי המגזין הבינלאומי Newsweek וחברת הנתונים Statista, מציב את המוסד הישראלי במיקום הגבוה ביותר שאליו הגיע בית חולים במדינה מאז החלו המדידות. זוהי השנה השמינית ברציפות שבה המרכז מופיע ברשימה היוקרתית, כאשר בשבע שנים מתוכן הוא נמנה עם עשרת המוסדות המובילים בעולם.

על פי הנתונים שפורסמו, שיבא מוביל את הדירוג הפנימי בישראל בפער משמעותי. אחריו ברשימה העולמית דורגו המרכז הרפואי איכילוב במקום ה-58, בית החולים הדסה במקום ה-157 ובילינסון במקום ה-165. הדירוג הגלובלי מקיף כ-2,500 בתי חולים מ-32 מדינות שונות, ובוחן פרמטרים של בטיחות הטיפול, איכות רפואית, מחקרים מדעיים והמלצות של עשרות אלפי מנהלים ורופאים מרחבי העולם.

בשיבא מסבירים את העלייה במיקום כחלק ממהלך אסטרטגי ארוך טווח להטמעת טכנולוגיות מתקדמות. המרכז פועל כיום כמרכז רפואי מבוסס בינה מלאכותית, המשלב מערכות תומכות החלטה ואבחון מוקדם בכל שלבי הטיפול. בין היתר, הכריז המרכז השנה על שיתוף פעולה עם חברת NVIDIA העוסק בפיצוח הגנום האנושי, במטרה להרחיב את גבולות הידע המדעי והרפואי.

פרופסור יצחק קרייס, מנהל המרכז הרפואי, התייחס לנתונים ואמר כי "העלייה המתמשכת בדירוג העולמי היא תוצאה של בחירה אסטרטגית ברורה. החלטנו למקם את שיבא בלב הטרנספורמציה הדיגיטלית של הרפואה בעולם, ובתוכה להוביל בחוד החנית של מהפכת ה-AI". לדבריו, ההישג מתבסס על עבודתם של אלפי אנשי צוות הפועלים להעלאת הרף הקליני והאנושי גם בתקופות מלחמה ואתגרים לאומיים מורכבים.

לצד הדירוג הכללי, דורג שיבא במקום התשיעי ברשימת בתי החולים החכמים והחדשניים ביותר בעולם. המשנה למנכ"ל המרכז, פרופסור איתי פסח, ציין כי "זה כבוד גדול ואנחנו באמת מתרגשים. שיבא כבר במשך שנים רבות נמצאת בראש הדירוג העולמי, בין עשרת בתי החולים הטובים בעולם. זה כבוד גדול ועוד עדות לכוח של בית החולים בישראל".

בתוך כך, ראש הממשלה נתניהו התקשר מוקדם יותר למנהל בית החולים פרופסור יצחק קרייס ובירך אותו על ההישג.

ראש הממשלה מסר את הערכתו הרבה לעבודתם של הצוותים הרפואיים, שפועלים במקצועיות ובמסירות למען אזרחי ישראל ולוחמי צה״ל שלחמו בגבורה ונפצעו במלחמה."