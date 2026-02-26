בחיבוק ארוך במיוחד: נתניהו נפרד מחברו ראש ממשלת הודו בנתב"ג

ראש הממשלה נתניהו נפרד אחר הצהריים (חמישי) מראש ממשלת הודו נרנדרה מודי בנמל התעופה בן גוריון.

בטקס קצר שכלל תרועת חצוצרות והצדעת דגלים, ליווה נתניהו את מודי בדרכו אל המטוס שהמריא לפני זמן קצר.

לאחר המחווה הרשמית, צעד נתניהו לצד מודי לעבר המטוס, רגע לפני העלייה התחבקו השניים ארוכות ושוחחו בלחש.

ראש הממשלה נתניהו נצפה לאחר מכן כשהוא מצטלם עם חברי הלהקה הצבאית שכיבדו את ראש ממשלת הודו.

מוקדם יותר, פרסם נתניהו תמונה משותפת שלו עם ראש הממשלה ההודי ורעייתו שרה, ממרפסת הצופה לעבר חומות העיר העתיקה בירושלים.

הקרדיט לתמונה בו נראית שרה נתניהו בין היתר, ניתן לשרה נתניהו ומעיין טואף, לע"מ. ההסבר לכך טמון ככל הנראה בעריכה שביצעה אשת ראש הממשלה בתמונה בו צולמה.