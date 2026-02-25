חוגי הקנאים יפגינו הערב (רביעי) על פני רחבת כיכר השבת בירושלים במחאה על מעצרם של תלמידי הישיבות על ידי המשטרה הצבאית בעוון לימוד התורה.

במודעות שנתלו ברחבי ירושלים נכתב בין היתר: "ותהום כל העיר, זעם רב פוקד על אשר נודע שמלבד המעצרים השערורתים יום יום, ביצעו שלטונות הצבא תקדים נורא במעצרם של שלושה בחורי ישיבה בין לילה ובתוכם בחור יתום חסר ישע, היהדות החרדית לא תשתוק".

עוד נכתב: "הערב בשעה 18:15 על פני כיכר השבת יתאספו אלפי אלופי ישראל בהוראת הקודש של כ"ק מרן האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק אשר ישמיע מדברותיו הקדושות והנלהבות".

כזכור, כפי שדווח ב'כיכר השבת', חמישה תלמידי ישיבות נעצרו אתמול במוקדים שונים ברחבי הארץ והועברו להמשך טיפול המשטרה הצבאית.

בין העצורים, בחור ישיבה שנעצר בנמל התעופה בן גוריון, ותלמיד ישיבה נוסף שנעצר בלשכת הגיוס בתל השומר. האחרון הגיע למקום כשהוא מצויד במסמכים לצורך הסדרת פטור משירות, אולם נעצר בגין תקופת השתמטות של שלושה ימים בלבד.

על הבחור שנעצר בלשכת הגיוס נגזרו עשרים ימי מאסר בפועל, והוא זוכה לסיוע משפטי מטעם עורך הדין שלמה חדד. גזר דין דומה של עשרים ימי מאסר הוטל גם על איתי בן מירב, תלמיד ישיבת עטרת יעקב, שנעצר בשעה שתיים בלילה בביתו שבבית שמש.

במהלך המעצר בבית שמש פשטו על הבית 12 שוטרים צבאיים, ושישה מהם נכנסו אל המבנה וביצעו בו חיפוש מסיבי. בני המשפחה דיווחו כי הכוחות הותירו אחריהם אי סדר רב בבית עם סיום הפעילות.

באותה העיר נעצרו ארבע לפנות בוקר שני בחורים נוספים על ידי המשטרה האזרחית, שהסגירה אותם לידי המשטרה הצבאית. העצורים הם מנחם מנדל בן אסתר שיינדל, עליו נגזרו עשרים ימי מאסר, ויהודה שמעון בן שיינדל לאה המוגדר כמשתמט פרקליטותי.