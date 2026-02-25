תינוק כבן שנה נכווה מקפה רותח שנשפך עליו - מצבו יציב

תינוק כבן שנה וחודשיים נפצע הבוקר (רביעי) בבית בשכונה רמת ד' ברמת בית שמש לאחר שנכווה מקפה רותח שנשפך עליו.

החובשים מצאו את הילד כשהוא עם כוויות דרגה שנייה בפנים ובפלג גופו העליון, העניקו לו סיוע רפואי ראשוני ופינו אותו להמשך טיפול בבית החולים 'שערי צד' בירושלים.

מתנדבי 'צוות הצלה' פנחס טויסיג ויוסי פרקוביץ מוסיפים: "כשהגענו למקום ראינו פעוט בן שנה וחודשיים בהכרה מלאה, עם כוויות מופשטות דרגה שנייה בפנים ובפלג גופו העליון, לאחר שנכווה כתוצאה מקפה רותח שנשפך עליו.

"יחד עם חובשים נוספים של מד"א, הענקנו לו סיוע רפואי ראשוני, ופינינו אותו לחבירה עם ניידת טיפול נמרץ של מד"א שפינה אותו במצב יציב להמשך טיפול בבית החולים שערי צדק בירושלים".