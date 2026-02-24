מירוץ דרמטי נגד הזמן: החתן כמעט 'פספס' את החתונה שלו הערב

תלמיד ישיבה חסיד חב"ד ממונטריאול שבקנדה, בשם בני ווינטרפלד, שלומד בישיבה המרכזית של חב"ד בניו יורק, מצא את עצמו השבוע במירוץ נגד הזמן בעקבות סופת השלגים החזקה ששיתקה את ניו יורק וכמעט מנעה ממנו להגיע לחתונתו בצרפת.

בני, חתן שחתונתו תוכננה להתקיים הערב, תכנן להמריא ביום ראשון בטיסת ערב מנמל התעופה הבינלאומי על שם קנדי בניו יורק. החתונה תוכננה להתקיים בצרפת. כך דווח באתר COLive של חב"ד באנגלית.

הטיסה המקורית, שהייתה אמורה לצאת לדרך בשעה 19:30, נדחתה לפי הדיווח, והחתן הועבר לטיסה חלופית שהייתה אמורה לצאת רבע שעה מוקדם יותר, בשעה 19:00, בתקווה להקדים את הסופה.

הוא עלה לטיסה החלופית. הנוסעים כבר שהו כולם במטוס, והוא אפילו יצא למסלול ההמראה, אבל מזג האוויר החריג הכריח את המטוס לחזור לשער, ולאחר דקות של המתנה ההמראה בוטלה.

הספר שהכעיס את הראשון לציון: פולמוס פאה נכרית בציבור הספרדי שוב בכותרות ישראל שפירא | 14:15

מתח גדול הפעם השתרר. נמל התעופה נסגר בהדרגה עקב הסופה. החתן חזר לשכונת קראון הייטס כדי לבדוק על מסלולים חלופיים כדי להגיע בזמן לחתונה.

לבסוף נמצאה טיסה חלופית, הפעם מנמל התעופה ניוארק בניו ג'רזי, לשעה 23:30 בלילה. עדיין נותר חשש מפני ביטול הטיסה החילופית גם כן.

במקביל אחד מבני המשפחה הבחין כי בשדות התעופה בנמל התעופה הבינלאומי שבוושינגטון ובבולטימור עדיין טיסות יוצאות ללא הפרעה. שם הסופה, התברר, עדיין לא פגעה מספיק.

בשעות הבוקר של יום שני הם שכרו רכב ויצאו בנסיעה ארוכה לוושינגטון כדי לתפוס שם טיסה שמביאה אותם לפריז. אחרי מאמצים נמצאה טיסה כזו.

הטיסה שנמצאה מאפשרת לזוג להגיע לשמחת החתונה שעתיים אחרי השעה המקורית שנקבעה. החתונה מתקיימת היום.

עוד סיפר החתן כי בין כל ההתרוצצות והלחץ היה גם רגע מרגש של חסד: בזמן ההמתנה בטרמינל בוושינגטון, החתן פגש נוסע יהודי שלא חבש תפילין זמן רב, ועזר לו להניח תפילין במקום.