לרגל יום השנה לפטירתה של הרבנית מרת כמסאנה מאזוז ע"ה, אמם של הרבנים הגאונים לבית מאזוז שחל השבוע ביום ראשון, נשא בנה, ראש ישיבת 'כסא רחמים' הגאון רבי צמח מאזוז, משא חיזוק מיוחד במוצאי שבת בהיכל הישיבה.

במרכז השיחה התייחס ראש הישיבה בין היתר למתיחות הגוברת מול איראן והדיווחים על תקיפה קרובה של הנשיא טראמפ וצבא ארה"ב במדינה בקרוב, זאת בצל סיום זמן חורף, וקרא לבחורים ולבני התורה להוסיף ולהתחזק בלימוד גם בחודש האחרון של סוף הזמן.

הדברים המלאים: "וְתַלְמוּד תּוֹרָה כְּנֶגֶד כֻּלָּם", פתח ראש הישיבה. "אפשר לצאת ידי חובת לימוד תורה ברבע שעה ואפילו חמש דקות, אבל המשנה אומרת 'אין להם שיעור'. כאשר אתה לומד עוד יותר, אתה עושה שמחה לקב"ה בעולם הזה ובעולם הבא. הקב"ה רוצה 'מאת כל איש אשר ידבנו לבו' – גם כשאתה בהפסקת צהריים ולא חייב, אם אתה יודע את ערך התורה, אתה תעלה לבית המדרש ותלמד. מי שלא יעשה ככה עכשיו בישיבה, מה הוא יעשה בימי בין הזמנים?".

בהמשך דבריו עבר ראש הישיבה להתייחס למצב המתוח: "במיוחד בזמנים האלה, שיש לנו גזירות מבפנים ומבחוץ, רק זכות התורה עומדת לנו. כולם מחכים ומרימים עיניים לראות מה יעשה טראמפ ומה יעשו האיראנים, אבל זה לא נכון. דוד המלך היה איש צבא חזק מאוד ואמר: 'עינינו אל ה' אלוקינו עד שיחננו'. מי יודע מה הם מתכננים... שמעתי שהאיראנים האלה אומרים חלילה על בני ברק, בגלל שזו עיר צפופה... אבל 'והבוטח בה' חסד יסובבנו'".

"מאידך", הזהיר הגר"צ, "אי אפשר לבטוח בה' ולא לשלם לו. לך תמלא עגלה מהסופר ולא תשלם?... אנחנו מבקשים מהקב"ה חיים טובים, ובמיוחד אנחנו בני הישיבות שמגינים על כל ארץ ישראל, חייבים לתת לו תורה באיכות גבוהה".

ראש הישיבה שיתף סיפור מרגש על מהות האמונה: "אברך אחד רצו למנות למשגיח והוא הלך להתייעץ עם משגיח ותיק על מה לחזק. אמר לו המשגיח: 'אמונה'. שאל האברך: 'וכי יש בחור ישיבה שלא מאמין?'. ענה לו המשגיח: 'מלמעלה הוא מאמין, אבל אנחנו צריכים אמונה אמיתית מהלב!'. עם אמונה כזאת, אי אפשר להפסיק באמצע הלימוד. כשאתה מפסיק ומדבר, אתה צריך לתת דין וחשבון לפני מלך מלכי המלכים. זה לא פירושו שכל פעם נלמד קצת, נגיד 'ברוך ה' לעולם אמן' ונדבר – זה צחוק".

לסיום קרא ראש הישיבה לבחורים לנצל את החודש האחרון של ה"זמן": "מי שלא יתפוס את עצמו עכשיו בתענית דיבור ולימוד ברצינות, איך הוא יגיע לבין הזמנים? בזכות האמונה נושעו אבותינו בזמן מרדכי ואסתר, ובזכות אמונה שלמה, לא סתם סיסמה, נזכה גם אנחנו לישועות".

ביום ראשון, עלה ראש הישיבה יחד עם בני המשפחה לציונה של אמו הרבנית ע"ה במרומי 'הר הזיתים' בירושלים שם העתיר בתפילה לישועת הכלל והפרט. לאחמ"כ הגיע הגר"צ לשפוך שיח ע"י שריד בית מקדשנו ה'כותל המערבי', בצל המצב הביטחוני והמתיחות הגוברת.