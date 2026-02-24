מזכיר המדינה מרקו רוביו יכנס הערב (שלישי) את בכירי הקונגרס משתי המפלגות לתדרוך ביטחוני מסווג ברמת סודיות גבוהה, אשר יתמקד באיומים מצד איראן ובפעילות הממשל מולה.

המפגש ייערך במסגרת הפורום המכונה "כנופיית השמונה", הכולל את מנהיגי הרוב והמיעוט בסנאט ובבית הנבחרים, לצד היושבים בראש ועדות המודיעין והחברים הבכירים בהן מהאופוזיציה.

פורום זה מהווה את הדרג המחוקק הבכיר ביותר שנחשף למידע מודיעיני רגיש ולפעולות חשאיות של זרועות הביטחון, וזאת מכוח תיקון לחוק המודיעין שנקבע בשנת 1980. השימוש בפורום המצומצם נועד לצמצם את חשיפת המידע למינימום ההכרחי, במקרים שבהם הנשיא סבור כי דליפה עלולה לסכן חיי אדם או פעולות מבצעיות קריטיות שאינן דורשות את אישורו הרחב של הקונגרס.

התכנסות של פורום זה נחשבת לאירוע חריג שאינו חלק משגרת הדיווחים הרגילה בגבעת הקפיטול. היסטורית, תדרוכים אלו מתקיימים בסמוך לקבלת החלטות הרות גורל או בעיצומם של אירועים ביטחוניים רחבי היקף המובלים על ידי הרשות המבצעת.

אף על פי שעצם קיום התדרוך אינו מהווה אישור רשמי ליציאה למבצע צבאי קרוב נגד איראן, פרשנים מצביעים על כך שמדובר בסימן המעיד על התפתחות משמעותית במדיניות האמריקנית. העובדה שמרקו רוביו הוא שיוביל את העדכון מדגישה את המרכזיות של הסוגיה האיראנית בסדר העדיפויות הביטחוני הנוכחי של הממשל, כך לפי הדיווח של הכתב עמיחי שטיין.

התדרוך צפוי לעסוק במידע מודיעיני עדכני שטרם הובא לידיעת גורמים אחרים בבית הנבחרים. המהלך משקף את הצורך בתיאום בין המפלגות ברמות הגבוהות ביותר לפני נקיטת צעדים שעשויים להשפיע על היציבות באזור המזרח התיכון.

כך זה יתרחש - והדד-ליין שפקע

התדרוכים נערכים בתוך מתקנים מאובטחים המכונים SCIF, חדרים חסיני האזנה המבודדים מכל תקשורת חיצונית. בתוך חדרים אלו, חברי "כנופיית השמונה" נחשפים למידע גולמי, תצלומי לוויין ודיווחים של סוכנים בשטח, מבלי שתינתן להם האפשרות לשתף את המידע עם צוותיהם המקצועיים או עם עמיתיהם לקונגרס.

כאמור, ההיסטוריה מלמדת כי זימון הפורום המצומצם שמור לרגעים שבהם הממשל נמצא על סף פעולה משמעותית או בעיצומו של משבר מודיעיני חמור. דוגמאות בולטות לכך כוללות את העדכונים לפני הפשיטה על מתחם בן לאדן בפקיסטן ותדרוכים על תוכניות סייבר התקפיות נגד מדינות עוינות.

בעוד שחברי הקונגרס האחרים עשויים להביע תסכול על הדרתם מהמידע, הפורום נועד לאזן בין הצורך בפיקוח דמוקרטי לבין ההכרח המבצעי למנוע הדלפות שעלולות לסכל מבצעים. כאשר מרקו רוביו נכנס לחדר זה כמזכיר המדינה, הוא מעביר למחוקקים את האחריות הכבדה של שותפות בסוד המדינה הכמוס ביותר.

ובחזרה לאיראן, ביום חמישי צפויים שליחי הנשיא טראמפ להיפגש עם שר החוץ האיראני, מה שמחזק את ההערכות כי לא צפויה פעולה עד לסוף השבוע הקרוב.

עם זאת, עד כה לא דווח על מסמך הצעה ששיגרו האיראנים לוושינגטון, בהמשך לדד-ליין האחרון ששיגר הבית הלבן בנושא.

כזכור, גורמים בארה"ב אמרו כי לאיראן יש שתי יממות כדי להעביר מסמך הצעה מפורט הכולל תוכנית מעשית להסכם גרעין, דבר שכאמור לא התרחש עד כה.

הדיווח על הדד-ליין של 48 שעות שפרסם העיתונאי ברק רביד הסתיים היום בשעות אחר הצהריים, מה שמאפשר לכאורה לאמריקנים לתקוף, למרות הפגישה המתוכננת.