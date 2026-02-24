כיכר השבת
הרכבת הקלה בירושלים

מאות מיליונים הלכו לפח בגלל הוונדליזם | העבודות ברחוב יחזקאל נמשכות תחת אבטחה כבדה

אחרי המהומות ביום ראשון, חודשו עבודות התשתית להקמת תוואי הרכבת הקלה ברחוב יחזקאל בירושלים | העבודות נמשכות במלוא המרץ גם היום תחת אבטחה משטרתית כבדה | הנתון הבלתי נתפס, נזקי הוונדליזם באתר נאמדים במעל 300 מיליון ש"ח (חרדים)

הפגנות נגד עבודות הרכבת הקלה בירושלים (צילום: יונתן זינדל / פלאש 90)

לאחר יממה סוערת במיוחד ביום ראשון האחרון, חודשו אתמול (שני) עבודות התשתית להקמת תוואי הרכבת הקלה ברחוב יחזקאל בירושלים. העבודות נמשכות במלוא המרץ גם היום (שלישי), עד להשלמת הפרויקט כמתוכנן.

החזרה לשגרה באתר העבודות מתבצעת תחת אבטחה כבדה של כוחות משטרה שנפרסו במקום כבר משעות הבוקר המוקדמות.

נוכחות המשטרה נועדה למנוע הישנות של המהומות שהתחוללו בראשית השבוע, אז הגיעו עשרות מפגינים מהחוגים הקנאיים לאזור וניסו לחסום את פעילות הצוותים ולהפריע לפעילותם. במהלך העימותים שנרשמו, נאלצו הכוחות לפעול בנחישות לפיזור ההתקהלות.

בתוך כך, נתון מדאיג שנחשף מעלה כי היקף הנזקים הכלכליים שנגרמו כתוצאה ממעשי הוונדליזם והפגיעה בציוד התשתית לאורך תקופת המאבק, נאמד במעל 300 מיליון ש"ח – סכום בלתי נתפס במונחי עבודות פיתוח עירוניות.

כפי שדווח ב'כיכר השבת', המתיחות סביב הקמת תוואי הרכבת הקלה נמשכת מזה תקופה ארוכה. גורמים קנאיים מתנגדים נחרצות לבניית הרכבת באזור, בטענה כי הדבר יביא לשינוי אופי השכונה ולפגיעה במרקם החיים ובצביון הייחודי של השכונות החרדיות.

נכון לשעות אלו, העבודות באתר נמשכות כסדרן תחת נוכחות משטרתית מוגברת, במטרה להבטיח את רצף העבודה ולמנוע כל ניסיון נוסף לשיבוש הפרויקט.

הפגנות נגד עבודות הרכבת הקלה בירושלים (צילום: יונתן זינדל / פלאש 90)
