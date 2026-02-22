הרכבת הקלה בירושלים | ארכיון ( צילום: יונתן זינדל, פלאש 90 )

בירושלים קיוו אולי לשבוע של שקט, אך המציאות בשטח מוכיחה אחרת. שוב בוקר של יום ראשון, שוב תחילת שבוע, ושוב המראות המוכרים של עימותים בין כוחות הביטחון למפגינים ברחובות שכונות החרדיות.

הסיבה להתלקחות הפעם - חידוש העבודות לבניית תוואי הרכבת הקלה ברחוב יחזקאל, ציר מרכזי ורגיש בלב השכונות. מיד עם הופעת הטרקטורים והעבודות הבוקר, החלו "קווי הנייעס" והמערכות של הציבור הקנאי להדהד את הקריאה לצאת ולהפגין נגד מה שהם מכנים "הפרת קדושת השכונות ופגיעה באורח החיים החרדי".

מפגינים על הרכבת הקלה | ארכיון ( צילום: חיים גולדברג )

על פי התוכנית, הקו הכחול עתיד לעבור בתוואי תת קרקעי מתחת לרחובות יחזקאל ושטראוס, פתרון שהוצע בעבר כדי להפחית את החיכוך עם התושבים. אלא שההחלטה לכלול מספר תחנות כניסה ויציאה במפלס הרחוב עצמו, היא זו שהציתה את האש. בגורמי 'העדה החרדית' ובחוגי הקנאים מצהירים כי מדובר ב"פרצה רוחנית" שתשנה את פני השכונות החרדיות ולא יאפשרו את קידומה בשום מחיר. בשעה זו, מאות מוחים מהחוגים הקנאיים מתאספים ברחבת בית הכנסת סאטמר ברחוב יואל. על פי הדיווחים מהשטח, בדקות הקרובות צפויה לצאת משם תהלוכת מחאה לעבר רחוב יחזקאל הסמוך, במטרה לעצור בגופם את עבודות התשתית של הרכבת.

שלטי המחאות בהפגנה נגד רכבת הקלה ( צילום: דוד ארזני )

שלטי המחאות בהפגנה נגד רכבת הקלה ( צילום: דוד ארזני )

"אנחנו בפתחו של שבוע של מאבק", אומר אחד המפגינים בשטח. "זה לא רק כביש ורכבת, זו מלחמה על הדמות של ירושלים של מעלה. לא נשקוט ולא ננוח עד שהעבודות הללו ייפסקו".

כוחות משטרה גדולים כבר נפרסו באזור כיכר השבת וברחובות המובילים אליה, בניסיון לאפשר את המשך העבודות ולמנוע חסימות כבישים ממושכות. נכון לעכשיו, מורגשים עומסי תנועה כבדים באזור מאה שערים, יחזקאל ושבטי ישראל, והנהגים מתבקשים לעשות שימוש בדרכים חלופיות.