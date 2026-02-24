החשוד בדריסת שערי בית הכנסת הגדול בריסביין שבאוסטרליה נשאר במעצר לאחר הופעה בבית משפט מקומי, בה הכחיש שביצע פשע שנאה וטען שמדובר היה ב“רגע של איבוד שליטה” בלבד. הוא לא שוחרר בערבות, והדיון הבא בתיק נקבע לעוד כשבועיים. הבקשה לשחרורו נדחתה על הסף

אירוע הדריסה התרחש ביום שישי האחרון בסביבות השעה 19:15, כשהגבר החשוד, גילו 32, נהג ברכב מסוג טיוטה, פגע בשערים וגרם להם נזק. למרבה המזל לא היו פגיעות גופניות בנפש ולא נרשמו נפגעים.

הוא נראה דורס במכוניתו את שערי בית הכנסת ההיסטורי הגדול בריסביין. סרטוני מצלמות אבטחה מראים את הרכב נסוג אל שערי בית הכנסת ופוגע בהם באופן ישיר, כשהאיש נוקט פעולה שנראתה מכוונת לפגיעה במקום.

לאחר האירוע הוא נמלט מהזירה, אך המשטרה הצליחה לאתרו בשעות שלאחר מכן ולעוצרו ללא אירועים נוספים.

החשוד, תושב העיר בן 32, הואשם במספר עבירות: גרימת נזק בכוונה שנחשבת כעבירת שנאה, נהיגה מסוכנת, החזקת סמים מסוכנים והחזקת ציוד לשימוש בהם.

המשטרה המקומית הודיעה כי פעולת הדחיפה של הרכב לשערי בית הכנסת נחשבת למתקפה מכוונת נגד המקום, אך נכון להיום לא מסווגת כאירוע טרור.

החוקרים בודקים אם האלכוהול, מצבו הנפשי או שימוש בסמים תרמו למעשיו, ומעריכים כי הוא פעל לבדו.

מנהיגים בקהילה היהודית המקומית הביעו זעזוע ותחושת מצוקה בעקבות התקיפה, שכינה אחד מהם כלא רק פנימה לבית הכנסת, אלא כהתקפה על תחושת הביטחון של כל הקהילה.

ראש ממשלת קווינסלנד, דייוויד קריסאופולי, גינה את המעשה והבהיר כי הרשויות לוקחות את המקרה ברצינות, וכי הדבר מדגיש את הצורך בחקיקה מחמירה יותר נגד פשעי שנאה ומתקפות נגד מוסדות דתיים. כמה פוליטיקאים ואורחים מהקהילה קראו לחיזוק האמצעים להבטיח את בטיחות הקהילות הדתיות במדינה.

החשוד צפוי להופיע בפני בית משפט מחוזי בבריסביין בהמשך השבוע, והחקירה נמשכת.