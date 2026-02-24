האלימות והפשיעה בחברה הערבית: בזכות פעילות מהירה ומקצועית של שוטרי מחוז מרכז מתחנת רמלה במשטרת ישראל נמנע רצח (!) על רקע סכסוך שהחל בריב ילדים בבית ספר.

במסגרת הפרשה החמורה, נעצרו שני חשודים ותלמיד פונה במצב קל לקבלת טיפול רפואי בבית החולים. 'כיכר השבת' עם הפרטים שניתן לפרסם.

האירוע התרחש אתמול יום שני, בבית ספר תיכון בעיר רמלה. במקום התפתחה קטטנה בין בני משפחה של תלמידים שביניהן יש כבר סכסוך ממושך.

דיווח על האירוע העלים הועבר לתחנת רמלה של מרחב שפלה במשטרת ישראל, והשוטרים מיהרו להגיע למקום.

מחקירה ראשונית עולה כי במהלך הטיפול בסכסוך תלמידים על ידי הצוות החינוכי, הגיעו בני משפחה למקום והתפתחה קטטה בין הצדדים מחוץ לכיתות הלימוד.

תוך דקות, כאמור, הגיעו שוטרי תחנת רמלה למקום, השתלטו על האירוע ועצרו 2 חשודים, בני משפחה של אחד התלמידים המעורבים בשנות ה-20 לחייהם.

באירוע כאמור אחד התלמידים נפצע מדקירה ופונה מהמקום באופן עצמאי לקבלת טיפול רפואי בבית חולים.

"מחוז המרכז של משטרת ישראל ימשיך במאבק הנחוש בפשיעה ובאלימות בחברה הערבית, כחלק מהמאבק הלאומי לבלימת מעגלי האלימות ונקמות הדם בסכסוכי משפחות - למען חיזוק ביטחון הציבור ושלטון החוק", נמסר מהמשטרה.