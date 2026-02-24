כיכר השבת
מורים ניסו להתערב

משפחות התחילו לריב בתוך בית הספר: אחד התלמידים פונה לבית חולים

שוטרי משטרת ישראל מנעו רצח ברמלה - לאחר קטטה בין משפחות בבית ספר. שני חשודים נעצרו במסגרת הריב בין המשפחות, ותלמיד נפצע מדקירה ופונה עצמאית לבית החולים (פלילי בארץ)

אחד מבני המשפחה עם הסכין (צילום: דוברות המשטרה)

האלימות והפשיעה בחברה הערבית: בזכות פעילות מהירה ומקצועית של שוטרי מחוז מרכז מתחנת רמלה במשטרת ישראל נמנע רצח (!) על רקע סכסוך שהחל בריב ילדים בבית ספר.

במסגרת הפרשה החמורה, נעצרו שני חשודים ותלמיד פונה במצב קל לקבלת טיפול רפואי בבית החולים. 'כיכר השבת' עם הפרטים שניתן לפרסם.

האירוע התרחש אתמול יום שני, בבית ספר תיכון בעיר רמלה. במקום התפתחה קטטנה בין בני משפחה של תלמידים שביניהן יש כבר סכסוך ממושך.

דיווח על האירוע העלים הועבר לתחנת רמלה של מרחב שפלה במשטרת ישראל, והשוטרים מיהרו להגיע למקום.

מחקירה ראשונית עולה כי במהלך הטיפול בסכסוך תלמידים על ידי הצוות החינוכי, הגיעו בני משפחה למקום והתפתחה קטטה בין הצדדים מחוץ לכיתות הלימוד.

תוך דקות, כאמור, הגיעו שוטרי תחנת רמלה למקום, השתלטו על האירוע ועצרו 2 חשודים, בני משפחה של אחד התלמידים המעורבים בשנות ה-20 לחייהם.

באירוע כאמור אחד התלמידים נפצע מדקירה ופונה מהמקום באופן עצמאי לקבלת טיפול רפואי בבית חולים.

"מחוז המרכז של משטרת ישראל ימשיך במאבק הנחוש בפשיעה ובאלימות בחברה הערבית, כחלק מהמאבק הלאומי לבלימת מעגלי האלימות ונקמות הדם בסכסוכי משפחות - למען חיזוק ביטחון הציבור ושלטון החוק", נמסר מהמשטרה.

1
מי המשפחות המעורבותצ?
בלוני

כיכר השבת
