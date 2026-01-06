פיצוי שיפסיק את המחאות? המהלך הנואש של המשטר האיראני

ממשלת איראן הודיעה כי אזרחי המדינה יקבלו תשלום חודשי בסכום השווה לכ־7 דולר, בניסיון נואש לבלום את התפשטות המחאות ברחבי המדינה. לפי הדיווחים, ההכרזה נמסרה ביום שני על ידי דוברת הממשלה, פאטמה מוחאג'ראני, בשידור בטלוויזיה הממלכתית של איראן.

לדבריה, המהלך נועד לשמור על כוח הקנייה של משקי הבית, לרסן את האינפלציה ולהבטיח ביטחון תזונתי. בניו יורק טיימס ציינו כי מדובר בשינוי מדיניות, שבמסגרתו המשטר זונח את שיטת סבסוד היבוא שהייתה נהוגה במשך שנים, ועובר למתן סיוע ישיר לאזרחים.

על פי התוכנית, כ־10 מיליארד דולר שהוקצו מדי שנה לסבסוד יבוא של מוצרים מסוימים, יועברו מעתה ישירות לציבור. אזרחים הזכאים לכך יקבלו סכום השווה לכ־7 דולרים, בצורת אשראי שניתן יהיה להשתמש בו לרכישת מוצרים. שר העבודה האיראני אמר כי התשלומים יינתנו לכ־80 מיליון בני אדם, שהם מרבית אוכלוסיית המדינה.

ההודעה נמסרה על רקע המשבר הכלכלי החמור באיראן, שנגרם בין היתר בשל סנקציות בינלאומיות וירידה בהכנסות מנפט. המטבע האיראני איבד למעלה ממחצית מערכו מול הדולר האמריקני, והלשכה הסטטיסטית של איראן דיווחה בחודש דצמבר כי שיעור האינפלציה השנתי הממוצע הגיע ל־42.2%.

התשלומים הוכרזו בעיצומן של מחאות נרחבות שבהן משתתפים סוחרים, בעלי עסקים וסטודנטים באוניברסיטאות. גם היום שווקים נסגרו, והפגנות נערכו בקמפוסים ברחבי המדינה. ארגוני אופוזיציה פרסמו תמונות מעימותים בין מפגינים לכוחות הביטחון.

על פי ארגוני זכויות אדם, המחאות התפשטו ללפחות 78 ערים ו־222 מוקדים שונים. כוחות הביטחון של המשטר הרגו לפחות 35 בני אדם עד כה, בהם שלושה ילדים, ועצרו 990 מפגינים. עוד נמסר כי יותר מ־40 ילדים נעצרו בידי כוחות הביטחון.