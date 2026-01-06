פספסה אוטובוס, מצאה חתן: השידוך המרגש של החסידית בת ה-33

סיפור מיוחד ומרגש שנחשף בימים האחרונים, מעורר הדים בחסידות חב"ד. זהו סיפור שמגולל מסע מרתק של שתים־עשרה שנים רצופות מאמץ, התמודדות ואמונה – שהסתיים בשידוך מפתיע.

בלב הסיפור צעירה מחסידות חב"ד, שאיננה מתגוררת בארץ אלא באחת ממדינות העולם. שם המדינה לא פורסם. מי שפרסם את הסיפור הוא אח שלה, והוא פרסם אותו באתר COLive של חב"ד באנגלית.

הוא סיפר שאחותו הגיעה לניו יורק בשנת תשע"ג במטרה ברורה למצוא את זיווגה ולהקים בית נאמן בישראל. אלא שכבר בשנה שלאחר מכן, בעת כניסתה לארצות הברית, מסרה בתום לב כי היא עוסקת בין היתר בבייביסיטר – וזה הוביל להטלת איסור כניסה עבורה לארה״ב למשך חמש שנים. היא הייתה אז בת 22 בלבד.

בצר לה הגיעה לארץ וניסתה לאורך השנים למצוא את זיווגה בישראל, אך ללא הצלחה. גם לאחר שחלפו חמש שנות איסור הכניסה לארצות הברית, ניסיונות חוזרים לקבלת ויזה לארצות הברית נדחו בזה אחר זה. לפני כשנתיים, בהיותה בת 32, נתקלה שוב בסירוב.

אחיה סיפר כי בשלב זה החלו לעלות שאלות לא פשוטות סביב השידוך. מתי יגיע הרגע סוף סוף? ולצד זאת בכל הזמן הזה התפילה לא פסקה. היא, משפחתה ומכריה המשיכו לבקש ברכות ולשאת עיניים לשמיים, מתוך אמונה שהישועה תגיע.

לדבריהם, היה ברור כי סיכויי השידוך המשמעותיים עבורה מצויים דווקא בארצות הברית, שם מצויה סביבתה החברתית והקהילתית והמנטלית – אך הדרך לשם נראתה חסומה לחלוטין.

לאחרונה הגיעה המשפחה לצומת דרכים. זה קרה כאשר אחיה הצעיר של הנערה ובתה של אחת מבנות המשפחה התארסו, והחתונות נקבעו לארצות הברית. אז עלה רעיון לנסות פעם נוספת להגיש בקשה לוויזה - כדי שתוכל להשתתף בשמחות במשפחה.

בניגוד לניסיון העבר, אז המתנה לתור בשגרירות נמשכה קרוב לשנה, הפעם – באופן כמעט בלתי מוסבר – התקבל תור בתוך שישה שבועות בלבד, ממש בסמוך למועד החתונות. למרות חוסר הציפייה, וחרף הסירובים הקודמים, הבקשה אושרה – ולא סתם, אלא בוויזה לעשר שנים.

שעות ספורות לפני החתונה נחתה הצעירה בארצות הברית והשתתפה בשמחות המשפחתיות. עם הוויזה ביד, פנו בני המשפחה לעסוק מחדש בנושא השידוכים. הם הגיעו ל"בית השידוכים" בשכונת קראון הייטס, שם פגשו שדכנים שעודדו, חיזקו, והציעו להתחיל את הדרך באמירת פרקי תהילים ובאמונה ש"יהיה טוב".

ואז, הדברים החלו לזוז. התקבלה הצעת שידוך. לקראת חזרתה המתוכננת לארץ, ביום שישי, החליטה האישה לגשת לאוהל ציונו של הרבי מליובאוויטש ולשפוך את ליבה בתפילה. הטיסה חזרה נקבעה ליום ראשון.

בדרך חזרה אירעה שרשרת של עיכובים: אוטובוס אחד פוספס, השני יצא לדרך, והשלישי – נעלם ממש מול עיניה. בחיפוש אחר טרמפ לקראון הייטס, פגשה נהג שבדיוק נסע לשכונה. ברכב ישבה גם שליחה מארץ ישראל, ששמעה כי היא עומדת לשוב לארץ, והציעה לארח אותה לשבת. לאחר השבת, אותה שליחה חיברה בין האישה לבין הנהג – שגם הוא, התברר, חיפש את זיווגו.

האישה האריכה ברגע האחרון את כרטיס הטיסה, וביום הולדתה ה־33 – השידוך נסגר. בני המשפחה מסכמים בהתרגשות: “השדכן היה הרבי. פשוטו כמשמעו. אחרי תפילה באוהל - פגשה את בעלה בשידוך בלתי צפוי”.