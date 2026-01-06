למרות המתיחות הגבוהה בין התושבים למשטרת צרפת, ברקע ההפגנות הרבות שמכירה כמעט מידי יום הרפובליקה, אתמול נחשפו הצרפתים למחזה נדיר:

שוטרים וצעירים שפתחו במלחמת שלג ספונטנית, רגע של חברות נדירה בתוך ים של חוסר אמון בין האזרחים לכוחות השיטור.

צרפתים שנחשפו לסרטונים הגיבו בהומור: "זה עדיף על מטול רימונים".

רק לאחרונה פרצו בצרפת הפגנות נרחבות ברקע צו השמדה שהנפיק משרד הבריאות לעשרות עדרי בקר, לאחר שנחשפו למחלה מדבקת. ארגוני העובדים בצרפת, אשר להם כוח רב בפוליטיקה המקומית מלבים את אותן הפגנות עד לכניעת הממשלה, בדרך כלל.

צפו בתיעוד המשעשע.