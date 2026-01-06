כיכר השבת
"עדיף מרימוני הלם" | השוטרים הצרפתים פתחו במלחמת שלג עם התושבים

במספר תיעודים שפורסמו ברשתות החברתיות, נראים שוטרים צרפתים משתתפים במלחמת שלג עם התושבים, רגע של קרבה נדירה בין האזרחים למשטרה | התושבים, הרגילים בדרך כלל לראות את השוטרים משליכים רימוני הלם וגז בהפגנות, הגיבו בהומור לסיטואציה | צפו (בעולם) 

מלחמת שלג (צילום: לפי סעיף 27א)

למרות המתיחות הגבוהה בין התושבים למשטרת צרפת, ברקע ההפגנות הרבות שמכירה כמעט מידי יום הרפובליקה, אתמול נחשפו הצרפתים למחזה נדיר:

וצעירים שפתחו במלחמת שלג ספונטנית, רגע של חברות נדירה בתוך ים של חוסר אמון בין האזרחים לכוחות השיטור.

צרפתים שנחשפו לסרטונים הגיבו בהומור: "זה עדיף על מטול רימונים".

רק לאחרונה פרצו בצרפת הפגנות נרחבות ברקע צו השמדה שהנפיק משרד הבריאות לעשרות עדרי בקר, לאחר שנחשפו למחלה מדבקת. ארגוני העובדים בצרפת, אשר להם כוח רב בפוליטיקה המקומית מלבים את אותן הפגנות עד לכניעת הממשלה, בדרך כלל.

צפו בתיעוד המשעשע.

