עורך הדין המייצג את משפחות קורבנות השריפה בבר "לה קונסטליישן" בשווייץ דורש את מעצרם המיידי של מנהלי המקום ושל בכירי עיריית קראן-מונטנה.

עו"ד סבסטיאן פאנטי הודיע כי יגיש בקשה רשמית לרשויות החוק לעצור את הזוג המנהל, אזרחי צרפת, החשודים בהריגה ברשלנות באסון שבו נספו 40 בני אדם ונפצעו 116 נוספים.

במתקפה חריפה על התנהלות הרשויות, טען עו"ד פאנטי כי המחדל הבטיחותי היה ידוע לכל בקהילה המקומית. לדבריו, בעוד שכלל העסקים באתר הנופש עברו ביקורות אש סדירות, הבר המדובר לא נבדק במשך שנים, ממצאים שפורסמו אתמול.

"זה כמובן לא יקרה", אמר עורך הדין בהתייחסו לאפשרות של מעצרי בכירים בעירייה, "כי כאן כולם משחקים גולף יחד". העירייה הודתה מצידה כי בין השנים 2020 ל-2025 חל מחדל בפיקוח על המקום, על אף שאלפי בדיקות בטיחות נערכו בעסקים אחרים באזור.

המשטרה מצידה, שלא עצרה את השניים ואף לא לקחה את דרכוניהם, אמרה כי "אין להם סיבה לברוח".

החקירה הפלילית מתמקדת כעת בחשד כי השריפה פרצה בעקבות שימוש בזיקוקי "נרות מזרקה" שבאו במגע עם חומרי בידוד אקוסטי בתקרה, אשר התלקחו במהירות רבה. החוקרים בוחנים את חוקיות השיפוצים שנערכו במקום בשנת 2015, את איכות החומרים שבהם נעשה שימוש ואת תקינותן של דרכי המילוט ואמצעי הכיבוי. מעבר להיבט הבטיחותי, עו"ד פאנטי העלה תהיות לגבי מקורות המימון של בעלי העסק, בטענה שרכשו נכסי נדל"ן בשווי מיליוני פרנקים ללא משכנתאות, במחוז שבו הפיקוח הפיננסי אינו מחמיר.

מנגד, בעלי הבר פרסמו הצהרה ראשונה מאז פתיחת החקירה ובה מסרו כי הם "הרוסים ומוצפים בצער". הזוג הדגיש כי בכוונתם לשתף פעולה באופן מלא עם רשויות החוק והבטיחו כי לא ינסו להתחמק מאחריותם. התובע הכללי של מחוז ואלה צפוי להכריע בקרוב האם להגיש כתב אישום או להורות על צעדים נוספים, כאשר נכון לעכשיו לא הוטלו על המנהלים הגבלות של מעצר בית או תפיסת דרכונים.

הבעלים של הבר הוא בעל עבר פלילי כבד בצרפת וישב בכלא במשך ארבעה חודשים מתוך 12 שנגזרו עליו בגין מעשים מפוקפקים.