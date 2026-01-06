"לא יכולתי להתאפק": מלך הטונה רכש את הדג היקר בעולם 

עוד לפני עלות השחר ביום שני, נכתב פרק חדש בהיסטוריה הקולינרית של יפן. במרכז הזירה, תחת אורות הניאון, נמכר דג טונה כחול-סנפיר במשקל 243 קילוגרם בסכום דמיוני של 510 מיליון ין – (כ-3.2 מיליון דולר).

הדרמה הגיעה לשיאה כאשר המחיר החל לזנק במהירות עוצרת נשימה, גבוה בהרבה מהציפיות המוקדמות. המנצח בקרב הצעקות היה קיושי קימורה, המכונה "מלך הטונה" ובעל רשת "סושי זנמאי", ששבר את השיא העולמי הקודם שקבע הוא עצמו בשנת 2019. הדג היקר, שנלכד מול חופי אומה – אזור הידוע בטונה המשובחת ביותר ביפן – נבחר בזכות צבעו המרהיב ומרקמו השומני המושלם.

"כשראיתי טונה שנראית כל כך טוב, לא יכולתי להתאפק", הודה קימורה בהתרגשות לאחר המכירה. עבורו, הרכישה הגרנדיוזית היא הרבה מעבר לעסק – היא סמל למזל טוב וניסיון לעודד את רוחו של הציבור היפני עם פתיחת השנה החדשה והממשל החדש במדינה. כעת, הענק הכחול יעשה את דרכו לסניפי הרשת, שם יוגש ללקוחות המופתעים במחירי סושי רגילים לגמרי, כחלק מהמחווה החגיגית של המלך שחזר אל כסאו.