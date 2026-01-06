כיכר השבת
דג זהב

"לא יכולתי להתאפק": מלך הטונה רכש את הדג היקר בעולם 

היסטוריה בשוק הדגים בטוקיו: קרב הצעות דרמטי בבוקר השנה החדשה הסתיים ברכישה ששברה את כל השיאים העולמיים |"מלך הטונה" הדהים את העולם כששילם הון עתק עבור דג בודד והמחווה המפתיעה שהוא מתכנן כעת עבור לקוחותיו (חדשות בעולם)

1תגובות
קיושי קימורה, "מלך הטונה" והרכש החדש (צילום: מסך )

עוד לפני עלות השחר ביום שני, נכתב פרק חדש בהיסטוריה הקולינרית של יפן. במרכז הזירה, תחת אורות הניאון, נמכר דג טונה כחול-סנפיר במשקל 243 קילוגרם בסכום דמיוני של 510 מיליון ין – (כ-3.2 מיליון דולר).

הדרמה הגיעה לשיאה כאשר המחיר החל לזנק במהירות עוצרת נשימה, גבוה בהרבה מהציפיות המוקדמות. המנצח בקרב הצעקות היה קיושי קימורה, המכונה "מלך הטונה" ובעל רשת "סושי זנמאי", ששבר את השיא העולמי הקודם שקבע הוא עצמו בשנת 2019. הדג היקר, שנלכד מול חופי אומה – אזור הידוע בטונה המשובחת ביותר ביפן – נבחר בזכות צבעו המרהיב ומרקמו השומני המושלם.

"כשראיתי טונה שנראית כל כך טוב, לא יכולתי להתאפק", הודה קימורה בהתרגשות לאחר המכירה. עבורו, הרכישה הגרנדיוזית היא הרבה מעבר לעסק – היא סמל למזל טוב וניסיון לעודד את רוחו של הציבור היפני עם פתיחת השנה החדשה והממשל החדש במדינה. כעת, הענק הכחול יעשה את דרכו לסניפי הרשת, שם יוגש ללקוחות המופתעים במחירי סושי רגילים לגמרי, כחלק מהמחווה החגיגית של המלך שחזר אל כסאו.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
אנו רצים והם רצים...
סנפיר כחול

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר