סין נגד קוריאה: קרב הרובוטים ההומנואידי הראשון בעולם מצית את הדמיון • צפו

בעוד העולם נושא עיניים לתערוכת CES 2026, ה-H2 של יוניטרי גונב את ההצגה עם יכולות לחימה מבהילות ודיוק של אמן לחימה מיומן | מצויד במוח טכנולוגי חסר תקדים ובידיים רגישות למגע, הרובוט ההומנואידי החדש מציב רף חדש בעימות הטכנולוגי הלוהט שבין סין לקוריאה (בעולם)

ה-H2 של חברת Unitree Robotics הסינית (צילום: יצרן)

העולם עוצר את נשימתו לקראת פתיחת תערוכת CES 2026, אך הפעם לא מדובר רק במסכים חדשים. במרכז הבמה מתפתח עימות רובוטי חסר תקדים בין סין לקוריאה, כשהמתמודד המרשים ביותר שמגיע מהמזרח הוא ה-H2 של חברת Unitree Robotics.

בסרטון אימון דרמטי שפורסם ימים ספורים לפני פתיחת התערוכה, הציגה יוניטרי את היכולות המבהילות של ה-H2. הרובוט ההומנואידי, שמתנשא לגובה של 180 סנטימטרים ושוקל 70 קילוגרמים, נראה כשהוא מבצע בעיטות מעופפות, סלטות לאחור וחבטות בשקי חול בדיוק של אמן לחימה מיומן.

השילוב בין כוח מתפרץ לזריזות אינו מקרי: ה-H2 מצויד ב-31 דרגות חופש, המאפשרות לו גמישות תנועתית יוצאת דופן. זרועותיו מסוגלות לייצר מומנט של 120 ניוטון-מטר, בעוד שרגליו החזקות מגיעות ל-360 ניוטון-מטר – כוח שנועד להבטיח שיווי משקל מושלם גם בעת ביצוע תמרונים אקרובטיים מסובכים.

ה-H2 הוא לא רק "בריון" מתכתי; הוא מצויד במוח טכנולוגי עוצמתי בדמות שבב מחשוב של 2070 TOPS, התומך במודלים חכמים ומורכבים. כדי להעניק לו מגע אנושי ומדויק, יוניטרי ציידה אותו בידיים זריזות בעלות חמש אצבעות, הכוללות 94 חיישני מישוש לכל יד.

בין ה-6 ל-9 בינואר, בלאס וגאס, ה-H2 יעמוד למבחן האולטימטיבי מול המתחרים מקוריאה. האם הרובוט שהושק רק באוקטובר 2025 כהומנואיד המתקדם ביותר של יוניטרי יצליח להוכיח עליונות טכנולוגית בזירה?

תוכן שאסור לפספס:

