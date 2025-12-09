חברת הרובוטיקה הסינית EngineAI עוררה שוב עניין תקשורתי לאחר שפרסמה תיעוד חדש המדגים את כוחו הפיזי של הרובוט ההומנואידי החדש שלה, T800. מטרת החברה ברורה: לשים סוף לספקות הרבים שהתחוללו ברשת לגבי השימוש בגרפיקה ממוחשבת (CGI) בסרטון ההדגמה הקודם.

בסרטון החדש נראה המייסד והמנכ"ל, ז'או טונג-יאנג, עוטה ריפוד מגן, כאשר - T800 מטיח בו בעיטה עוצמתית המפילה אותו לרצפה. הרובוט, השוקל 75 ק"ג, נשאר יציב לחלוטין ואף עמד לתקופה קצרה בתנוחת ניצחון. החברה מסרה כי הפעלול מדמה קרב אמיתי ונועד "להפיג ספקות" בנוגע ליכולות הפיזיות של הרובוט.

גורמים בחברה ציינו כי ללא הציוד המגן, המכה עלולה הייתה לגרום שבירת צלעות ופציעות פנימיות חמורות. התיעוד זכה במהרה לתפוצה ויראלית בפלטפורמות סיניות ומערביות, אך התגובות הציבוריות נותרו מעורבות: בעוד חלק מהצופים שיבחו את האומץ של המנכ"ל, אחרים טענו כי עוצמת הפגיעה נראית מבוימת או לא מספקת כדי להפיל אדם באופן אמיתי.

בעוד רוב המתחרים בשוק הרובוטים ההומנואידיים, כולל טסלה, בוסטון דיינמיקס ו-Figure AI, מתמקדים בעיקר ביישומים תעשייתיים ולוגיסטיים, EngineAI בוחרת בגישה ייחודית – קידום ה-T800 כ"רובוט מוכן לקרב".

פעולת הבעיטה של המנכ"ל היא חלק מהקידום לאירוע איגרוף הרובוטים של החברה, שיתקיים בסוף דצמבר 2025. מחירו של T800 נקבע ב-25,000 דולר, הנחשב תחרותי במיוחד בשוק הרובוטים ההומנואידיים בשנת 2025.