רגע לא צפוי התרחש במהלך מסיבת עיתונאים שקיים ראש העיר החדש של ניו יורק, זוהראן ממדאני, הידוע בעמדותיו הפרו פלסטיניות, ברחובה של עיר בסוף השבוע שעבר.
בתיעוד קצר שהפך לויראלי נראה ממדאני מגיב באמצע דבריו להפרעה בלתי צפויה שחלפה על פניו ברחוב. היה זה רכב צבעוני של חסידי חב"ד שהשמיע ביצוע חסידי של הזמר בני פרידמן על המילים "הנה מה טוב".
מדובר ברכב ארוך שבחזיתו מיצגים צבעוניים על יהדות, כמו ציור של תפילין ושל מזוזה וכדומה. רכבים שכאלה נוסעים ברחבי ניו יורק, ולא רק, במהלך השנה, ומובלים בידי צעירים מחסידי חב"ד שמציעים לעוברים ושבים להניח תפילין וכדומה.
בעת שחלף הרכב מול ממדאני הוא הרים את עיניו ועצר את נאומו. נראה שהרכב המרעיש קטע את חוט מחשבותיו. הוא הביט בחיוך על הרכב והחל לפזם את המנגינה בצחוק, כשהעומדים לצידו מחייכים.
ממדאני, בן ה-34, הושבע לתפקידו ביום שישי האחרון, בטקס ייחודי על מדרגות בניין העירייה בהשתתפות עשרות אלפי בני אדם, מרביתם ניו יורקים.ממדאני הוא ראש העיר הצעיר ביותר בעיר זה מאה שנה, והראשון שהוא מוסלמי, יליד אפריקה ודרום-אסייתי.
בטקס ההשבעה הונחה ידו של ממדאני על הקוראן, והוא הושבע בידי הסנאטור ברני סנדרס, מנהיג המחנה הפרוגרסיבי בארצות הברית. את דברי הפתיחה נשאה חברת הקונגרס אלכסנדריה אוקסיו-קורטז. הבחירה בדמויות אלה נתפסה כסימן מובהק להתחזקות האגף הסוציאליסטי במפלגה הדמוקרטית בעיר.
בנאומו אמר ממדאני כי הוא מסרב “לאפס ציפיות”, והבטיח ממשל “רחב, נועז ולא מתנצל”. לדבריו, “עיריית ניו יורק לא תהסס להשתמש בכוחה כדי לשפר את חייהם של התושבים”. הוא הדגיש כי ימשול עבור כלל תושבי העיר, גם עבור מי שמתנגד לו פוליטית: “אם אתם תושבי ניו יורק – אני ראש העיר שלכם”.
במהלך מסיבת הרחוב נצפו בקהל גם דמויות המזוהות עם המחנה הפרו-פלסטיני והאנטי-ישראלי, בהן השחקניות סינתיה ניקסון וסוזן סרנדון, וכן פעיל המחאה מחמוד חליל, שהיה ממובילי ההפגנות באוניברסיטת קולומביה. אחת המשתתפות, עטויה כאפייה ודגלי פלסטין, קראה לעבר ראש העיר החדש להזכיר לו הבטחות שנשמעו בקמפיין הבחירות.
