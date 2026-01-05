רגע לא צפוי התרחש במהלך מסיבת עיתונאים שקיים ראש העיר החדש של ניו יורק, זוהראן ממדאני, הידוע בעמדותיו הפרו פלסטיניות, ברחובה של עיר בסוף השבוע שעבר.

בתיעוד קצר שהפך לויראלי נראה ממדאני מגיב באמצע דבריו להפרעה בלתי צפויה שחלפה על פניו ברחוב. היה זה רכב צבעוני של חסידי חב"ד שהשמיע ביצוע חסידי של הזמר בני פרידמן על המילים "הנה מה טוב".

מדובר ברכב ארוך שבחזיתו מיצגים צבעוניים על יהדות, כמו ציור של תפילין ושל מזוזה וכדומה. רכבים שכאלה נוסעים ברחבי ניו יורק, ולא רק, במהלך השנה, ומובלים בידי צעירים מחסידי חב"ד שמציעים לעוברים ושבים להניח תפילין וכדומה.

בעת שחלף הרכב מול ממדאני הוא הרים את עיניו ועצר את נאומו. נראה שהרכב המרעיש קטע את חוט מחשבותיו. הוא הביט בחיוך על הרכב והחל לפזם את המנגינה בצחוק, כשהעומדים לצידו מחייכים.