לקראת עצרת הרבבות

ראש הישיבה חכם משה צדקה בקריאה מיוחדת: "חובה להשתתף בעצרת" | צפו

לקראת עצרת הרבבות - "קול שוועתם", שתתכנס מחר בירושלים בראשות גדולי ומאורי הדור הספרדים והחסידיים, נגד מתווה הגיוס המתגבש, יוצא ראש הישיבה חכם משה צדקה בקריאה לציבור לבוא ולהשתתף בעצרת | צפו (חרדים)

בירושלים תתכנס מחר (שלישי) עצרת הרבבות - "קול שוועתם", בראשות גדולי ומאורי הדור הספרדים והחסידיים, נגד מתווה הגיוס המתגבש.

העצרת תתכנס על פני הרחובות ירמיהו, ברנדייס ושרי ישראל, וזאת כפי שהתקבל בהחלטות הכינוס ההיסטורי שנערך בשבוע שעבר בהשתתפות אדמו"רים ורבנים מכל קצוות הארץ.

הבוקר, יוצא ראש הישיבה חכם משה צדקה בקריאה לציבור על החובה להשתתף בעצרת.

"מורי ורבותי, הנני מצטרף לכל הרבנים אשר הכריזו על עצרת גדולה ביום שלישי", אומר הגר"מ צדקה בקריאתו, "חובה ומצווה רבה להשתתף בעצרת הזאת שכל הרבנים הכריזו עליה שהיא הצלת נפשות. ויהי רצון שהעצרת הזאת תעזור שיבטלו גזירת הגיוס וכל הגזירות הרעות. אמן ואמן".

