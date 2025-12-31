עצרת המיליון - חשון תשפ"ו ( צילום: שוקי לרר )

כפי שדיווחנו בראשית השבוע, התכנסו רשימה מכובדת של גדולי ישראל, אדמו"רים ורבנים מכל קצוות הארץ, לכינוס היסטורי בעיה"ק ירושלים, בצל הדיונים הגורליים על חוק הגיוס, במטרה קדושה להפעיל לחץ כבד על נציגי אגודת ישראל והמפלגות החרדיות שלא להיכנע למתווה הגיוס.

בכינוס הושמעו דברים נוקבים נגד המגמה המסתמנת: "הם התחילו בלקחת לכלא הצבאי בחורים שאינם בכותלי הישיבות, ועברו לקחת את טובי הבחורים", נאמר בכאב. סביב שולחן המזרח נראתה גלריה נדירה ומרהיבה של גדולי ישראל מכל החוגים: הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר, הגאון רבי משה צדקה, והאדמו"רים מלעלוב, בוהוש, זוועהיל, סלאנים, שבט הלוי, חוג חתם סופר, רחמסטריווקא, טשרנוביל, סקולען ירושלים, ביאלה בני ברק, סאסוב, ויז'ניץ בית שמש, פינסק קרלין, הגאון רבי ציון בוארון, המשפיע המקובל הגאון רבי גמליאל רבינוביץ, המשפיע הרה״צ אלימלך בידרמן, המשפיע הגה"צ רבי צבי מאיר זילברברג, הגה"צ רבי יצחק מאיר מורגנשטרן, המקובל הגאון רבי אביש ציינווירט, הגאון רבי מאיר הייזלר, ועוד. גדולי הדור הספרדים: הגר"י תופיק אביעזרי; הגרב"צ מוצפי; הגר"ב שמואלי; הגר"צ בוארון; הגאון הרב יורם חדד משגיח ישיבת כסא רחמים, הגר"ש טולידנו ר"י תפארת יעקב, ועוד. השיחה החריפה של דרעי עם נתניהו בעקבות החלטת בג"ץ יוני גבאי | 19:32 עם סיום הדיונים הממושכים, התקבלה החלטה דרמטית, על קיום עצרת ענק בשם 'קול שוועתם' ביום שני הקרוב ט"ז טבת בעיה"ק בירושלים, שתהווה מפגן כוח אדיר של היהדות החרדית נגד חוק הגיוס והסכנות הטמונות בו לעתיד עולם התורה.

לקראת העצרת הענק, עלו היום משגיחים רוחניים וראשי ישיבות חסידיות למעונו של האדמו"ר מטשערנוביל וביקשו את הכרעתו בענין העצרת.

השאלה שהוצגה בפני האדמו"ר: עולם הישיבות החסידי צפוי להשתתף ברבבותיו בעצרת המחאה נגד חוק הגיוס - שתוכננה ליום שני בשבוע הבא. כיוון שה'ניטל' יוצא ביום שלישי שלמחרת, ראוי אולי להזיז את העצרת ליום שלישי כדי למנוע ביטול תורה מיותר

האדמו"ר מטשערנוביל בכינוס החירום ( צילום: יחיאל רייכמאן )

האדמו"ר שקל את הדברים והכריע כדבריהם, אך ביקש לשמוע קודם גם את דעתו של האדמו"ר מרחמסטריווקא, שהצטרף לאחר שמיעת הטענה להכרעה:

עצרת הרבבות "קול שוועתם" תתקיים ביום שלישי הקרוב בירושלים, בראשות גדולי ומאורי הדור, על פני הרחובות ירמיהו / ברנדייס / שרי ישראל

כינוס החירום של גדולי ישראל בירושלים ( צילום: קובי הר צבי )

הזיכרון ההיסטורי: "איפה יוסל'ה?" לקראת המעמד, החלו פעולות תעמולה נרחבות ברחוב החרדי. אחד השלטים המרכזיים המעורר הדים רבים עושה שימוש באימרה ההיסטורית "איפה יוסל'ה?". המסר ברור: כשם שלפני 60 שנה רעשה הארץ סביב פרשת יוסל'ה שוחמכר והניסיון לכפות אורח חיים שונה על ילד יהודי – כך גם היום, היהדות החרדית לא תאפשר לאף רשות "לחטוף" את בניה מגמרא למחוזות אחרים.

איפה יוסל'ה

בירושלים נשלמות ההכנות הלוגיסטיות לקליטת רבבות המשתתפים, בעוד נציגי הקהילות מבהירים: "זוהי שעת המבחן של הנציגות החרדית. הציבור החרדי אומר את דברו – לא תהיה שום פשרה על נפש הדור".