רגעי אימה

מארב אלים בשכונה החרדית: נכנס לסניף הבנק ויצא מותקף בלי הכסף

תקיפה אלימה בתוך סניף 'בנק אוף אמריקה' בקראון הייטס, מול המרכז העולמי של חסידות חב"ד | עובר אורח שנכנס פנימה הותקף בידי חשוד שדרש את כספו, חטף את השטרות מידיו ונמלט מהמקום | כעבור כשעה וחצי, בסיוע מתנדבי ה״שמירה״, אותר החשוד ונעצר (חרדים בעולם)

(צילום: שמירה קראון הייטס)

אירוע תקיפה מחריד נוסף התרחש בשכונת קראון הייטס בברוקלין שבניו יורק, המעוז המרכזי של חסידות חב"ד. הפעם זה הסתיים במעצר החשוד ובאישום נגדו.

התקרית התרחשה לפי דיווחים בשעת ערב, בסביבות השעה 20:00 בערב. אל סניף 'בנק אוף אמריקה' בקראון הייטס, השוכן מול ה-770, המרכז העולמי של חסידות חב"ד, נכנס עובר אורח לפעולה בנקאית מסוימת.

הבנק באותה שעה היה פתוח באמצעות כספומטים אוטומטיים. לאחר כניסת האדם לתוך סניף הבנק החל אפרו אמריקני להתעמת עמו.

התוקף דרש את הכסף שבידי האדם שנכנס לבנק ואף תפס אותו פיזית בתוך הסניף. בשלב מסויף חטף מידיו בכוח את שטרות הדולרים שבידו ונמלט מהמקום.

המותקף מיהר להזעיק את המשטרה בעודו מתאושש. השוטרים שהגיעו למקום ביצעו חיפוש ובדיקות ראשוניות. במקביל עודכנו אנשי ה'שמירה' בקראון הייטס.

המתנדבים נכנסו לפעולה והצליחו לזהות את החשוד. לפי הדיווח באתר COLive מדובר בעבריית ידוע שמעורב באירועי פשיעה נוספים בעבר.

אנשי השמירה הפיצו התראה פנימית לכל המתנדבים באזור ובזכות מאמץ משותף הצליחו לשים ידיהם על התוקף.

הוא אותר כשעה וחצי לאחר התקרית, בסביבות 21:30 בערב בליל שישי, צועד באחד מרחובות השכונה. המשטרה עורבה והחשוד נעצר. הוא מואשם בשוד, תקיפה והחזקת סמים.

