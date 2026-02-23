טראמפ מכחיש את הכל: "ננצח בקלות, זה יהיה יום רע עבור איראן" 

לאחר פרסום הערב באתרים רבים בארץ ובארה"ב על אזהרות ששלח יו"ר המטות המשולבים של צבא ארה"ב, הגנרל דן קיין, בנוגע לתקיפה אמריקאית באיראן, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ דחה את הדיווחים בפוסט רשמי.

"סיפורים רבים בתקשורת ה"פייק ניוז" מסתובבים וטוענים שהגנרל דניאל קיין מתנגד לכך שנצא למלחמה עם איראן. הכתבה אינה מייחסת את שפע הידע הזה לאף אחד, והיא שגויה ב-100%", הבהיר הנשיא בפוסט שפרסם ברשת החברתית שבבעלותו.

לדבריו, "הגנרל קיין, כמו כולנו, היה מעדיף שלא לראות מלחמה, אך אם תתקבל החלטה לפעול נגד איראן ברמה צבאית, זו דעתו שמדובר יהיה במשהו שניתן לנצח בו בקלות. הוא מכיר היטב את איראן משום שהיה אחראי על "מידנייט האמר", התקיפה על פיתוח הגרעין האיראני. זה פוצץ לרסיסים על ידי מפציצי ה-B-2 הנהדרים שלנו".

"קיין הוא לוחם גדול ומייצג את הצבא החזק ביותר בכל מקום בעולם", הוסיף הנשיא. לדבריו, "הוא לא דיבר על כך שלא נפעל נגד איראן, ואפילו לא על התקיפות המוגבלות המזויפות שקראתי עליהן. הוא יודע רק דבר אחד, איך לנצח, ואם ייאמר לו לעשות זאת, הוא יוביל את הכוחות".

"כל מה שנכתב על מלחמה פוטנציאלית עם איראן נכתב באופן שגוי ובכוונה תחילה. אני זה שמקבל את ההחלטה", סיכם טראמפ, והוסיף: "הייתי מעדיף הסכם מאשר שלא יהיה, אך אם לא נגיע להסכם - זה יהיה יום רע מאוד עבור אותה מדינה, ולצערי הרב גם עבור תושביה, משום שהם אנשים נהדרים ונפלאים, ודבר כזה לא היה אמור לקרות להם לעולם".

בוול סטריט ג'ורנל דווח הערב כי הגנרל קיין הציג שורה של אתגרים שיש לשקול בכובד ראש. בין השאר דורשים בפנטגון להתחשב באפשרות של נפגעים אמריקנים או בקרב בעלות הברית, פגיעה במלאי הטילים המיירטים של מערכות ההגנה האווירית ועלייה בהוצאות הביטחוניות.

בוושינגטון פוסט פורסם כי הגנרל הביע חשש מפני מחסור בתחמושת והיעדר סיוע צבאי של בעלות הברית למערכה באיראן, כצעדים שעלולים להביא לעימות ממושך ולסכן חיילים אמריקנים.