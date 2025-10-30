המשטרה הודיעה הערב (חמישי) לפני זמן קצר כי היא פתחה את כלל החסימות בכביש 1 וברחובות העיר ירושלים, לתנועת כלי רכב לאחר עצרת הענק בשערי ירושלים. בנוסף רכבת ישראל והרכבת הקלה חזרו לפעולה.
מהמשטרה נמסר: "גם בשעה זאת, עדיין פרוסים כוחות המשטרה לטובת הזרמת התנועה ושמירת הסדר הציבורי, באזור הכניסה לעיר. ציבור הנהגים מתבקש לנהוג במשנה זהירות ובטיחות".
מרכבת ישראל נמסר: "בתיאום ובאישור משטרת ישראל תנועת הרכבות בתחנת ירושלים יצחק נבון מחודשת באופן הדרגתי לשני הכיוונים. ברכבת ישראל מבקשים מהנוסעים להישמע להנחיות הבטיחות מצילות החיים של צוותי הרכבת ולהתאזר בסבלנות בעת השהייה בתחנות וברכבות".
מוקדם יותר, בסמוך לשעה 19:00 כביש 1 נפתח לתנועה לאחר שהיה חסום במשך שעות בעקבות ההפגנה. רחובות רבים באזור הכניסה לירושלים סביב גשר המיתרים שנחסמו נפתחו גם כן. מאות שוטרים ולוחמי מג"ב פעלו באזור בניסיון לאכוף את הסדר.
בשעות אחר הצהריים נפצע שוטר בינוני מפגיעת אוטובוס במחלף מוצא שבכביש 1, בזמן שעסק בהכוונת התנועה. השוטר נפגע ככל הנראה בזמן שנהג האוטובוס נסע לאחור במהירות ולא הבחין בו.
