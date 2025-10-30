עצרת עולם התורה ( צילום: פלאש 90 )

המשטרה הודיעה הערב (חמישי) לפני זמן קצר כי היא פתחה את כלל החסימות בכביש 1 וברחובות העיר ירושלים, לתנועת כלי רכב לאחר עצרת הענק בשערי ירושלים. בנוסף רכבת ישראל והרכבת הקלה חזרו לפעולה.