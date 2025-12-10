כיכר השבת
חיילים שרים "בשלטון הכופרים" - והמשבר של שחקן הכדורגל הבינלאומי | צפו

רבני הציונות הדתית הכריעו - נתמוך בחוק הגיוס | ניצב מני בנימין נעצר בחשדות חמורים | סגן הקפטן של 'ברצלונה' נכנס לתקופה קשה ובחר לבוא דווקא לכותל | בית המשפט חייב בתשלום פיצויים אדם שקרא ללוחם מילואים בתואר גזעני | שגריר ארה"ב באו"ם מייק וולץ נפגש עם הנשיא הרצוג | סיום מסע כומתה בחטיבת חשמונאים | תחזית מזג האוויר ותיעוד קיצוני (היום בכיכר) צפו

1תגובות

"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.

  • רבני הציונות הדתית החליטו לתמוך בחוק הגיוס למרות התנגדות השר אופיר סופ.ר
  • הסרת צו איסור פרסום; מח״ש חוקרת את ניצב מני בנימין בחשד להפרת אמונים וחשיפת חקירה.
  • רונלד אראוחו בכותל: חופשה רוחנית של סגן הקפטן של ברצלונה מהכדורגל בעקבות דיכאון והתקפי חרדה
  • בית משפט בחדרה חייב אדם לשלם פיצוי סמלי על קללת גזעניות נגד לוחם מילואים.
  • הרצוג נפגש עם שגריר ארה״ב באו"ם ודנו ביישום החלטת מועצת הביטחון 2803.
  • חטיבת חשמונאים סיימה מסע כומתה ברחבת הכותל, והשיר המתנגן, היה דווקא המנון 'הפלג'
  • הסופה ביירון הכניסה עשרות מילימטרים גשם, חשש להצפות ושיטפונות מסוכנים
  • פקיסטן: תיעוד קיצוני של בובה של ביבי נגררת על אופנוע בכביש

  • כמו תמיד, אחרי התחזית - תיעוד מרתק של אירועים קיצוניים מרחבי העולם...

    • צפו בתוכנית המלאה בראשית הכתבה!

    0 תגובות

    1
    חשמונאים - אשרנו שזכינו !
    מנחם

