"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.
כותרות היום
חיילים שרים "בשלטון הכופרים" - והמשבר של שחקן הכדורגל הבינלאומי | צפו
רבני הציונות הדתית הכריעו - נתמוך בחוק הגיוס | ניצב מני בנימין נעצר בחשדות חמורים | סגן הקפטן של 'ברצלונה' נכנס לתקופה קשה ובחר לבוא דווקא לכותל | בית המשפט חייב בתשלום פיצויים אדם שקרא ללוחם מילואים בתואר גזעני | שגריר ארה"ב באו"ם מייק וולץ נפגש עם הנשיא הרצוג | סיום מסע כומתה בחטיבת חשמונאים | תחזית מזג האוויר ותיעוד קיצוני (היום בכיכר) צפו
